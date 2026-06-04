Seguridad
La Policía Local de Málaga retira una decena de embarcaciones en mal estado del varadero de Sacaba Beach
Un dispositivo con el Área de Playas y Limasa ha permitido sanear esta zona del litoral en la que seguirán varando seis botes que siguen siendo aptos para la navegación
Un operativo conjunto de la Policía Local y el Área de Playas del Ayuntamiento de Málaga ha culminado con la retirada de una decena de embarcaciones en mal estado en varadero de Sacaba Beach, en el extremo oriental de la costa de la capital.
El cuerpo municipal ha informado de que los trabajos, desarrollados el pasado 28 de mayo, han afectado a seis embarcaciones con síntomas de abandono que fueron retiradas por sus propietarios, con quienes se había contactado previamente, y otras cuatro fueron intervenidas y tratadas como residuos sólidos urbanos para su destrucción. Estas últimas eran dos barcas y dos botes que presentaban daños estructurales que impedían su navegación.
Enseres peligrosos
Además, con la ayuda de trabajadores de Limasa, se ha llevado a cabo una limpieza de toda la zona que también ha supuesto la retirada de enseres no autorizados. "Algunos de estos objetos presentaban un avanzado estado de deterioro y oxidación, suponiendo un riesgo de insalubridad y peligro para los usuarios", han explicado. En este grupo destaca un remolque de dos ruedas, un tubo metálico, tornos, dos estructuras de metal, una con rodamientos y otra con ángulos cortantes, y una carcasa metálica con motor en el interior que tenía bordes afilados y oxidados.
Restautación de seis barcas
En el varadero permanecen seis embarcaciones en condiciones de navegar, pero que precisan una puesta a punto o mantenimiento. Por ello, los agentes han contactado con sus propietarios, quienes han mostrado su compromiso para adecuarlas, tareas que ya han concluido en algunos casos y continúan en proceso en otros. Durante el despliegue también se utilizó la maquinaria pesada para reubicar tres piedras de gran tamaño que habían sido desplazadas de su sitio y cuya finalidad es delimitar correctamente el espacio del varadero.
La Policía Local ha informado de que todas las actuaciones se han ejecutado para cumplir la Ordenanza de Playas (Bando Municipal de Uso de Embarcaciones de 7 de marzo de 2002), la resolución de Capitanía Marítima del 16 de enero de 2025 y el Real Decreto 1435/2010 que regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo.
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