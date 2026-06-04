Por qué el cielo se vuelve más azul en Málaga cuando sopla terral

El terral en Málaga no solo dispara los termómetros. También transforma el paisaje. En estos días en los que sopla este viento seco de componente terrestre, el cielo puede adquirir un azul mucho más intenso y transparente de lo habitual, con amaneceres y atardeceres especialmente luminosos sobre el mar Mediterráneo.

La explicación está en la atmósfera, como señala Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga. Cuando el aire llega más seco, con menos humedad y menos partículas en suspensión, la luz solar encuentra menos obstáculos que puedan difuminarla. El resultado es un cielo aparentemente más limpio, con una visibilidad mayor y una sensación de profundidad que hace que el azul destaque con más fuerza.

El terral en Málaga: un viento seco que limpia el cielo

El terral malagueño es el nombre popular con el que se conoce a un viento de componente terrestre, habitualmente asociado a flujos del norte o del oeste que llegan a la capital y a la costa tras atravesar zonas interiores. En ese recorrido, el aire se recalienta y pierde humedad, por lo que alcanza Málaga con un carácter seco, cálido y racheado.

Esa sequedad es una de las claves del cambio visual en el cielo. En jornadas húmedas o con bruma, propias más del viento de Levante, que llega desde el mar y suele estar asociado más al calor húmedo y bochonor. Esto es porque la atmósfera contiene más vapor de agua, gotículas, aerosoles o partículas que producen el calor húmedo más habitual en Málaga, al tiempo que dispersan la luz de forma más irregular y provocan una imagen del cielo más blanquecina. De hecho, la entrada de la taró suele estar asociada a este fenómeno en verano.

En cambio, durante muchos episodios de terral, la atmósfera queda más transparente. No desaparece la dispersión de la luz, pero se reduce la presencia de elementos que la ensucian visualmente. Por eso el azul resulta más puro y el horizonte puede parecer más nítido.

Atardecer sobre la calle Compás de la Victoria el martes pasado, día de terral. / Miguel Ferrary

Por qué el cielo se ve más azul con aire seco

El color azul del cielo se debe a un fenómeno físico conocido como dispersión de Rayleigh. La luz del sol parece blanca, pero está formada por distintos colores. Al atravesar la atmósfera, las longitudes de onda más cortas, como el azul, se dispersan con más facilidad que otros colores.

Ese proceso ocurre todos los días. La diferencia en jornadas de terral está en las condiciones del aire. Si hay menos humedad, menos calima y menos partículas, el cielo no adopta tanto ese tono blanquecino que aparece cuando la luz se dispersa en muchas direcciones por aerosoles, polvo o gotas de agua.

Dicho de forma sencilla: el terral no pinta el cielo de azul, sino que puede dejar una atmósfera más seca y transparente que permite ver ese azul con mayor intensidad.

Amaneceres y atardeceres de terral: azules intensos y candilazos

Los días de terral también suelen regalar imágenes muy llamativas al amanecer o al atardecer. La ausencia de humedad baja y la mayor transparencia atmosférica pueden favorecer cielos muy luminosos, con contrastes fuertes entre el azul profundo y los tonos cálidos del horizonte.

Cuando hay nubes altas o medias bien colocadas, puede aparecer además el candilazo, también llamado arrebol, ese fenómeno en el que el cielo se tiñe de colores que van del rosa al naranja intenso. No ocurre siempre, porque depende de la presencia de nubes y de la posición del sol, pero en jornadas de aire seco puede resultar especialmente vistoso.

En esos momentos, el cielo de Málaga ofrece una imagen muy característica: azules limpios sobre el Mediterráneo, tonos cálidos en las nubes y una visibilidad que permite apreciar con mayor claridad la línea de costa, los montes y el horizonte marino.

Un fenómeno vistoso, pero asociado también al calor

Aunque el efecto visual del terral puede ser espectacular, conviene no olvidar que este viento suele ir acompañado de temperaturas elevadas, baja humedad relativa y sensación de calor seco. En Málaga, los episodios de terral pueden hacer que los termómetros suban de forma brusca en la capital, el Valle del Guadalhorce y otros puntos de la costa.

Por eso, más allá de la imagen del cielo, estos días exigen precaución: hidratarse con frecuencia, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a personas mayores, menores, enfermos crónicos y trabajadores al aire libre.

El cielo azul del terral, una estampa muy malagueña

El terral forma parte de la identidad meteorológica de Málaga. Es un viento incómodo por el calor que trae, pero también responsable de algunos de los cielos más limpios y luminosos del año. Su aire seco reduce la humedad ambiental y deja una atmósfera más clara, capaz de intensificar el azul del cielo y de ofrecer amaneceres y atardeceres de gran belleza.

En una ciudad abierta al mar, ese contraste entre el viento cálido de tierra y la luz del Mediterráneo convierte los días de terral en una de las estampas más reconocibles del tiempo en Málaga.