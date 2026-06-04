El restaurante de la Costa del Sol que ha enamorado a Michel Jordan en su última visita a Málaga: "Esto no es IA"

"Esto no es IA. Michael Jordan está en Marbella". Así ha anunciado el restaurante Leña de Marbella del chef estrella Michelin Dani García la presencia de la estrella del baloncesto estadounidense en la provincia malagueña y su visita a este establecimiento hostelero que fue declarado en 2021 como el restaurante más bonito del mundo en los Restaurant & Bar Design Awards.

Fue este pasado martes cuando la llegada de su peculiar avión al aeropuerto de Málaga delató la presencia del jugador en el territorio.

De ese modo, en la zona de estacionamiento de avión general dedicada a los vuelos privados se podía encontrar el Gulfstream G650ER de Michael Jordan, caracterizado por su pintura exterior negra con detalles de estampado animal, como sus famosas Nike Air Jordan, así como su mítico logo blanco con la silueta del jugador saltando con las piernas abiertas.

Michael Jordan aterriza en Málaga con su avión privado

El motivo de la visita de la estrella norteamericana a la Costa del Sol se ha producido en el marco de la celebración del torneo de golf de Valderrama, que se llevará a cabo desde este jueves al domingo y que permitirá disfrutar a Jordan del otro deporte del que es un apasionado.

Y para aprovechar el viaje, ha dedicado sus primeras jornadas a explorar la provincia malagueña y acudir a sus mejores restaurantes y establecimientos.

La relación de Michael Jordan con Marbella y el golf

Esta no es la primera ni única visita que el deportista ha hecho a la provincia para disfrutar tanto de su gastronomía y paisaje, como de su otra gran pasión, el golf, sino que sus primeros viajes a Málaga se remontan a 1997, cuando acudió a la Ryder Cup de golf en Valderrama, momento que aprovechó para acudir a la provincia malagueña.

Desde entonces, han sido numerosas las ocasiones en las que se ha podido ver a Jordan en los lugares más emblemáticos tanto de la Costa del Sol como del resto del territorio. Y en esta ocasión, su visita le ha llevado a probar uno de los restaurantes más reconocidos de la zona: Leña, del chef estrella Michelin Dani García.

Leña, el restaurante de Dani García que visitó Michael Jordan

Este negocio situado en el hotel Puente Romano Resort ha hecho de la cocina a la brasa de autor del marbellí Dani García su principal seña de identidad, acompañada por un entorno sofisticado y vibrante que le ha hecho conseguir el reconocimiento de restaurante más bonito del mundo en 2021 durante los Restaurant & Bar Design Awards.

"Leña sabe revolucionar los asadores tradicionales al combinar tradición e innovación con los productos de mejor calidad, en un espacio lujoso y sofisticado", recalcan desde este restaurante en el que el máximo protagonista son sus carnes y sus diferentes modos de preparación en un "baile de llamas que realza los sabores puros de cada ingrediente".

El asador de Marbella elegido como el más bonito del mundo

Pero sus visitantes no solo pueden disfrutar de carnes de la más exquisita calidad, sino que en su carta se encuentran tanto verduras como mariscos y pescados que "se transforman en la parrilla impregnados de profundos aromas ahumados".

Un lugar que ha conseguido enamorar durante su visita a Michael Jordan, que disfrutó de los mejores sabores de su menú personalizado en una de sus salas privadas más exclusivas.

El menú personalizado de Michael Jordan en el restaurante marbellí Leña

Este emblemático establecimiento cuenta con una cuidada carta que arranca con cócteles para abrir apetito desde 22 euros, a lo que se suman entrantes vegetales desde 13 euros, como la baba hanoush, una berenjena asada a la parrilla en pan de pita; el pan de ajo trufado, el puerro asado al carbón y el aguacate de Málaga a la brasa.

Los comensales también pueden degustar sus 'Yakipinchos' de carne picada de muslo de pollo, de Wagyu, de alitas de pollo al limón o setas shiitake, desde 9 euros.

Qué comer en Leña Marbella

En cuanto a sus entrantes a la brasa, el restaurante ofrece gran variedad de opciones desde 14 euros y hasta 110, como steak tartar hecho en mesa, canelones de pollo asado gratinados, croquetas de pollo asado, pretzel de ternera ahumada, carpaccio curado de vaca vieja, albóndigas de vaca vieja y pollo frito con caviar, entre otros.

A esto se suman sus variedades de pescados a la brasa desde 22 euros, como pulpo, atún rojo y lubina asada.

Cortes premium y carnes a la brasa en el restaurante de Dani García

Pero si algo destaca sobre lo demás son sus cortes premium de leña, disponibles desde 70 euros hasta 155, como el ribeye de vaca vieja, porterhouse de ternera, tomahawk de ternera, txuleta especial DG by Txogitxu.

Además, se encuentran sus carnes a la brasa desde 34 euros hasta 82, como cordero lechal de Burgos, solomillo, pluma de cerdo ibérica, cordon bleu de rubia gallega y lomo de Wagyu A5.

Un negocio que mezcla tradición culinaria con las técnicas más innovadoras y sofisticadas hasta haberse convertido en un "destino gastronómico excepcional" que se puede visitar de lunes a domingo de 13.00 a 2.00 horas. El horario del servicio de cocina, por su parte, es de 13.00 a 16.00 horas y de 19.00 a 00.00 horas.