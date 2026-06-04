Secuestro de una joven de 21 años en Campanillas: la Policía Local detiene a cuatro personas

Agentes de la Policía Local han detenido en la tarde del miércoles a cuatro personas por su presunta implicación en el secuestro de una joven de 21 años en Málaga. La intervención se produjo después de que la sala del 092 recibiera un aviso alertando de que varias personas estaban introduciendo a la fuerza a una joven en una furgoneta en la zona de Campanillas.

Según la información facilitada, el aviso se produjo sobre las 18.00 horas. A partir de esa comunicación, se activó rápidamente un dispositivo policial para localizar el vehículo en el que supuestamente se encontraban los implicados y la joven.

La mujer, asistida tras la actuación policial

La furgoneta fue localizada cuando circulaba por la zona e interceptada por agentes de la Policía Local. En el interior del vehículo se encontraba la joven de 21 años, que fue asistida tras la actuación policial.

Los cuatro ocupantes fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. Posteriormente quedaron a disposición judicial, según la información aportada.

La joven fue trasladada a un centro sanitario para ser explorada después de ser localizada en el interior de la furgoneta. Por el momento, no han trascendido más datos sobre su estado ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el presunto secuestro.

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La actuación policial se inició a raíz del aviso recibido por el 092 y permitió interceptar el vehículo poco después. La investigación deberá aclarar ahora qué relación existía entre la joven y los detenidos, así como las circunstancias previas a la intervención de los agentes.