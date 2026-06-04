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Silvia Requena, la joven malagueña que recibió un riñón de su madre: «Siempre le voy a estar agradecida»

Con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, madre e hija relatan cómo un trasplante renal cambió una infancia marcada por la enfermedad, la diálisis y los ingresos hospitalarios

Silvia Vidal junto a su hija Silvia Requena.

Silvia Vidal junto a su hija Silvia Requena. / A.T.

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Arancha Tejero

Arancha Tejero

Málaga

Cuando Silvia Vidal estaba embarazada, los médicos ya detectaron que algo no iba bien. En la semana 34 llegó el diagnóstico: poliquistosis renal. Los riñones de la niña eran demasiado grandes y apenas dejaban espacio. Aquel fue el inicio de un largo recorrido por hospitales, ingresos y tratamientos que, años después, desembocaría en un trasplante renal. La donante fue su propia madre. “Mi madre me ha dado la vida dos veces”, resume ahora su hija, que también se llama Silvia y acaba de cumplir 20 años.

“Sabíamos desde el principio que su final iba a ser un trasplante”, recuerda su madre, aunque lo que no sabían entonces es que ella podría ser la donante. La niña nació con dificultades y pasó buena parte de sus primeros años entre ingresos hospitalarios, revisiones y complicaciones. Con seis años, la función renal empezó a fallar de forma importante y los médicos plantearon la posibilidad de un trasplante de donante vivo.

“Mamá, tu riñón funciona fenomenal”: el primer abrazo tras la operación

La primera candidata fue su madre, ya que era compatible en sangre. “Me empezaron a hacer pruebas y yo solo quería que saliera todo bien para que pudiésemos trasplantarla”, explica. Finalmente, en enero de 2013 se programó la cirugía para extraerle el riñón y trasplantárselo a su hija. La operación salió bien y Silvia recuerda a la perfección la primera vez que pudo volver a verla, tres días después de la intervención: “Le di un abrazo llorando y me dijo: ‘Mamá tu riñón funciona fenomenal’”.

Antes del trasplante, Silvia hija atravesó una etapa especialmente dura. Con seis años apenas pesaba 17 kilos, era la más pequeña de su clase y necesitaba sesiones de diálisis que podían alargarse hasta seis horas. “El catéter me molestaba muchísimo. Después me lo pusieron en el cuello y estaba todo el rato con la cabeza de lado”, recuerda.

Una infancia entre ingresos, diálisis y sesiones de hasta seis horas

Su madre asegura que aquellos meses fueron muy difíciles para toda la familia. “La época de la diálisis fue horrible. Silvia lo pasaba muy mal, lloraba mucho y no sonreía. Ella siempre sonríe por todo, pero entonces no sonreía”, cuenta.

Málaga reconoce la generosidad de los donantes de órganos y tejidos en el Día Nacional del Donante / L.O.

Málaga reconoce la generosidad de los donantes de órganos y tejidos en el Día Nacional del Donante / L.O. / A.T.

Cuando los médicos confirmaron que podía donarle un riñón, Silvia madre no tuvo dudas, al igual que sabe que tampoco las habría tenido el padre. “Hasta los abuelos hubiesen querido donar”, afirma. “Como yo era compatible en sangre, empezaron conmigo las pruebas y fueron saliendo bien, así que no hubo que buscar a ningún otro candidato”, relata.

Vivir con un solo riñón: revisiones anuales y una vida completamente normal

Tras el trasplante, la vida de Silvia cambió por completo y pudo empezar una rutina como la de cualquier niña de su edad. Para la donante, la vida también volvió pronto a la normalidad. Tras una recuperación de apenas unos días en el hospital, regresó al trabajo, al deporte y a sus actividades habituales. Desde entonces, solo necesita controles periódicos en Nefrología.

“Mi vida es totalmente normal. Me hacen revisiones una vez al año para comprobar que el riñón que me queda sigue funcionando bien y nunca he tenido ningún problema”, explica la madre, a la que solo le ha quedado una pequeña cicatriz como recuerdo de aquella donación. “Siempre le voy a estar agradecida por haberme dado el riñón”, subraya su hija, Silvia Requena, que reconoce que ambas tienen una relación muy especial y están muy unidas.

Un segundo trasplante en 2025 tras varios años de problemas hepáticos

Durante años, el trasplante renal permitió a Silvia llevar una vida estable y, a día de hoy, el riñón sigue funcionando bien. Sin embargo, a partir de 2020 empezó a fallarle el hígado, por lo que los últimos años volvieron a ser complicados, con muchos dolores, anemia, ausencias en clase y nuevas limitaciones.

Hasta que el 2 de julio de 2025 recibió la llamada con la que tanto habían soñado: había un hígado para ella. “Me cambió la vida totalmente”, asegura. La joven muestra también un profundo agradecimiento a la persona donante, cuya identidad desconoce. “Estoy superagradecida a la persona que me dio el órgano, porque yo estaba muy muy mal”, subraya Silvia, que también quiso dar las gracias a la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón de la Provincia de Málaga, ALCER Málaga, por la labor que realizan.

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Con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, madre e hija comparten su historia para recordar la importancia de la donación y el impacto que puede tener en la vida de los pacientes. En el caso de Silvia, primero fue el riñón de su madre. Después, un hígado procedente de una persona donante. Dos trasplantes que le han cambiado la vida y le permiten mirar al futuro con otra perspectiva.

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