El terral vuelve a Málaga este jueves: aviso amarillo por calor y máximas de hasta 36 grados

El terral vuelve este jueves a Málaga con una nueva subida de las temperaturas y máximas que podrán alcanzar los 36 grados en las zonas más expuestas al viento de poniente. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activado el aviso amarillo por calor en Sol y Guadalhorce entre las 14.00 y las 20.00 horas, en una jornada marcada por el ascenso térmico en la capital, el Valle del Guadalhorce y varios puntos del litoral malagueño.

El episodio, no obstante, será menos intenso que el registrado el pasado martes. La diferencia estará en el viento, que soplará con menos fuerza y no provocará un aumento tan extremo de los termómetros. Aun así, el calor se dejará notar durante las horas centrales del día, especialmente en las áreas donde el poniente entre con mayor recorrido terrestre.

Un poniente aterralado más que un terral clásico

Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga de la Agencia Estatal de Meteorología, define la situación como: “poniente aterralado”, más que como un terral clásico de gran intensidad. Esa matización explica por qué las temperaturas subirán de forma acusada, aunque sin alcanzar los valores más extremos de otros episodios recientes.

El viento de poniente, al llegar recalentado a determinadas zonas de la provincia, favorecerá un ambiente seco y caluroso. Sin embargo, su entrada será irregular y no afectará con la misma intensidad a todos los puntos de Málaga.

Zonas de Málaga con más calor por el terral

En la capital malagueña, el impacto del terral será desigual. No todos los barrios registrarán las mismas temperaturas ni sufrirán el viento cálido durante toda la jornada. La entrada por momentos del viento del norte puede generar diferencias térmicas importantes dentro de la propia ciudad.

Las máximas más altas se esperan en la zona occidental de Málaga, el entorno de El Cónsul, el área del Aeropuerto de Málaga y otros puntos interiores o más alejados de la influencia directa del mar. En estas zonas, los termómetros podrán aproximarse o alcanzar los 36 grados.

En cambio, los barrios y áreas más próximas al litoral, como el entorno del Puerto de Málaga, tendrán previsiblemente temperaturas algo más contenidas por la influencia marítima.

Guadalhorce, Estepona, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria

El calor también se notará en el Valle del Guadalhorce, una de las zonas más sensibles a este tipo de situaciones meteorológicas y por donde entra el terral, procedente del interior. Municipios y áreas interiores expuestas al poniente registrarán los valores más altos de la jornada.

El episodio de terral en Málaga también podrá afectar a otros puntos de la provincia donde el viento del oeste suele elevar las temperaturas, entre ellos Estepona, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria. En estos enclaves, el ascenso térmico dependerá de la intensidad y la dirección concreta del viento a lo largo del día.

Recomendaciones ante el calor en Málaga

Aunque no se trata del episodio más intenso de la semana, conviene extremar la precaución durante las horas centrales del día, especialmente entre las 14.00 y las 20.00 horas. La recomendación principal es evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse con frecuencia y prestar atención a personas mayores, menores, enfermos crónicos y trabajadores al aire libre.

También es aconsejable ventilar la vivienda a primera hora, mantener persianas y cortinas cerradas durante las horas de más calor y evitar actividad física intensa en exteriores mientras se mantengan las temperaturas más altas.

¿Cuándo acaba el terral? El Levante traerá un ambiente más fresco desde el viernes

La situación cambiará a partir del viernes con la entrada del viento de levante. Ese giro traerá un ambiente más suave, con mayor humedad y temperaturas más frescas en buena parte del litoral malagueño al llegar el viento desde el mar.

El cambio de componente permitirá rebajar el calor tras una jornada de jueves marcada por el poniente aterralado y por un nuevo episodio de temperaturas elevadas en Málaga.