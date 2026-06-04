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Trévenez y San Julián: en el punto de mira de Málaga para mejorar accesos, tráfico y señalización

La iniciativa busca mejorar la accesibilidad, ordenar el tráfico y reforzar la circulación en dos parques empresariales clave de la ciudad

Rotonda de acceso al parque empresarial de Antequera

Rotonda de acceso al parque empresarial de Antequera / Comunidad Poligono

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Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

Los parques empresariales de Trévenez y San Julián serán objeto de un análisis para mejorar su funcionamiento y accesibilidad. El Ayuntamiento de Málaga ha licitado un estudio que definirá las actuaciones necesarias para agilizar los desplazamientos, ordenar el tráfico y reforzar la movilidad en dos áreas que concentran una parte importante de la actividad logística y empresarial de la ciudad. La actuación cuenta con un presupuesto de 96.980 euros, y un plazo de ejecución de cinco meses. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 19 de junio, fecha límite para que las empresas interesadas presenten sus propuestas.

Diagnóstico integral para detectar problemas y planificar soluciones

La iniciativa contempla la elaboración de un estudio técnico que permita conocer en profundidad el funcionamiento actual de ambos enclaves industriales, identificar sus principales carencias y establecer una hoja de ruta con medidas concretas para optimizar la movilidad.

El trabajo se desarrollará en coordinación con la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (APOMA) y sigue la línea de actuaciones ya impulsadas por el Ayuntamiento en otras zonas empresariales de la capital, como el entorno de El Viso. El contrato se estructura en dos lotes independientes, uno para cada parque empresarial, con el objetivo de adaptar las soluciones a las características específicas de cada ámbito.

En el caso de Trévenez, el estudio abarcará el entorno del Centro de Transporte de Mercancías (CTM), el Parque Industrial Trévenez, La Huertecilla y Mercamálaga. Por su parte, el ámbito de actuación de San Julián incluirá las zonas vinculadas al aeropuerto, Cortijo San Julián, Comercial Villa Rosa, el entorno de Makro, Mi Málaga, Villa Rosa y Villa Rosa San Julián.

Tráfico, aparcamiento y transporte público, entre los aspectos clave

La primera fase del proyecto estará centrada en la consultoría de movilidad y en la obtención de una radiografía detallada de la situación actual. Para ello se analizarán tanto los accesos a los polígonos como la circulación interna, evaluando diferentes alternativas de reorganización viaria.

El estudio incorporará además análisis específicos sobre maniobrabilidad de vehículos, oferta y demanda de aparcamiento, itinerarios peatonales, seguridad vial y distribución urbana de mercancías, especialmente en las operaciones de carga y descarga. Asimismo, se examinará el funcionamiento de los distintos modos de transporte que prestan servicio en estas zonas, incluyendo los autobuses de la EMT y metropolitanos, el Metro, los trenes de Cercanías, los servicios de taxi y los vehículos de transporte con conductor.

Entre las propuestas que deberán ser objeto de evaluación destaca la posible puesta en servicio de la prolongación de la calle Joaquín Vargas hasta la avenida Ortega y Gasset, una actuación que también requerirá estudiar su integración con las conexiones hacia las autovías A-7 y A-357. Además, la empresa adjudicataria tendrá que mantener encuentros con las distintas administraciones y operadores implicados para valorar la viabilidad de las medidas planteadas y mejorar los modelos de gestión futuros.

Un anteproyecto para planificar las futuras inversiones

La segunda fase del trabajo se centrará en trasladar las conclusiones del diagnóstico a propuestas técnicas concretas. En este apartado tendrá especial protagonismo la señalización, junto a la elaboración de planos, estimaciones económicas y una programación temporal de las actuaciones necesarias.

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El objetivo final es disponer de una planificación detallada que permita ejecutar futuras intervenciones destinadas a mejorar la accesibilidad, la seguridad y la eficiencia operativa de dos de los principales polos empresariales de Málaga.

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