Unicaja creara un hub tecnológico en el PTA de Málaga con un edificio "emblemático" con capacidad para 200 trabajadores

La entidad financiera malageña Unicaja ha anunciado este jueves que va a abordar de forma progresiva la evolución de su infraestructura de comunicaciones y proceso de datos con la creación de un hub tecnológico y de un nuevo centro de datos dirigidos a acelerar sus capacidades digitales y a reforzar la resiliencia operativa y la seguridad. El hub estará ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga y su apertura está prevista para el primer trimestre de 2027, según ha detallado el banco, con capacidad para albergar hasta 200 profesionales de ámbitos como tecnología, innovación, IAG y dato, entre otros.

Unicaja ha explicado que este hub se plantea como un espacio de referencia para los equipos, "destinado a impulsar nuevas capacidades y facilitar formas de trabajo más ágiles y colaborativas, alineadas con las necesidades del negocio". Desde este espacio se impulsarán soluciones digitales y proyectos vinculados al uso del dato y la IAG aplicados al negocio financiero.

"El proyecto se materializará en un edificio emblemático, concebido como punto de encuentro, integrando espacios abiertos de trabajo con entornos de co-creación y zonas destinadas a foros y encuentros, tanto profesionales como empresariales", ha comentado la entidad malagueña, presidida por José Sevilla y que tiene como CEO a Isidro Rubiales.

El edificio ha sido diseñado por un equipo liderado por la firma Zityhub, bajo la dirección del arquitecto Ángel Serrano, con criterios de funcionalidad, flexibilidad y bienestar, "configurando un entorno que favorece la colaboración entre equipos y refuerza la conexión con el ecosistema tecnológico del PTA", según ha exlicado el Banco.

Este hub tecnológico, que obedece a las directrices de su Plan Estratégico 2025-2027, reunirá equipos y proyectos centrados en la creación de soluciones basadas en el dato, la IA generativa y agéntica y la innovación aplicada al negocio.

La sede central de Unicaja Banco. / L. O.

"El nuevo centro de datos reforzará la capacidad tecnológica del banco y contribuirá a mejorar los niveles de resiliencia operativa, continuidad del servicio y seguridad de los sistemas. Ambos proyectos se conciben de forma complementaria para acompañar el crecimiento del negocio, acelerar la transformación de la entidad y dar respuesta a un entorno regulatorio y operativo cada vez más exigente", ha apuntado.

Un hub tecnológico al servicio del negocio y de las personas

“Este hub nace con la vocación de impulsar nuevas formas de trabajo, más colaborativas y orientadas a la generación de valor para el negocio. Además, contribuirá a atraer y desarrollar talento y a reforzar nuestras capacidades en ámbitos estratégicos como el dato y la innovación”, ha señalado el director general de Personas, Organización y Legal, Juan Medina.

Por su parte, la directora general de Non Core e Inmuebles, Rosario Aracena, ha destacado el enfoque arquitectónico del proyecto, indicando que se trata de un edificio pensado para convertirse en "un espacio de referencia" dentro del PTA, "que combina funcionalidad, espacios abiertos y zonas de encuentro, alineado con las nuevas formas de trabajar y con la identidad de Unicaja".

Atlas: una nueva topología de Unicaja para comunicaciones y procesamiento de datos

En paralelo, Unicaja ha anunciado que avanzará en el desarrollo del proyecto Atlas, eje vertebral de la evolución hacia un nuevo modelo de infraestructura tecnológica de la entidad, que contempla la redefinición de la topología actual y el refuerzo de las capacidades disponibles.

El banco dice que este nuevo modelo permitirá a Unicaja mejorar "de forma significativa" sus capacidades en resiliencia operativa, continuidad de negocio y seguridad, conforme al marco regulatorio y expectativas supervisoras. El despliegue de Atlas se iniciará este año y se ejecutará en varias oleadas hasta mediados de 2028, lo que facilitará una implantación ordenada y alineada con las necesidades de la operativa.

Esta infraestructura facilitará la gestión del crecimiento del dato y el despliegue progresivo de nuevas soluciones digitales, como analítica avanzada o inteligencia artificial, dando respuesta a las necesidades tecnológicas derivadas del crecimiento de negocio de Unicaja.

El proyecto contempla "altos estándares de disponibilidad y redundancia", así como una mayor capacidad de procesamiento, con la instalación de un centro de proceso de datos en Madrid. Esta ampliación de la capacidad se integra en el modelo operativo actual de la entidad, manteniendo las dinámicas de organización y funcionamiento existentes.

250 millones de inversión en tecnología de Unicaja en el ciclo 2025-2027

La inversión en tecnología constituye uno de los ejes del Plan Estratégico de Unicaja, que contempla destinar en torno a 250 millones de euros a este ámbito durante el ciclo 2025-2027, con el objetivo de modernizar las capacidades tecnológicas, reforzar la gobernanza del dato y avanzar hacia un modelo operativo más robusto y sostenible.

"Este proyecto responde a la necesidad de seguir evolucionando nuestra infraestructura tecnológica en un entorno cada vez más exigente. Nos permite reforzar la seguridad, avanzar en cumplimiento regulatorio y prepararnos para integrar nuevas capacidades vinculadas al dato y a la innovación. Además, contribuye a consolidar una red más robusta y preparada para dar respuesta a los retos tecnológicos de los próximos años", ha afirmado la directora general de Tecnología y Operaciones, Estrella Botas.