Aumentan agresiones sexuales y los ciberdelitos en Málaga, pese a la bajada de la criminalidad

La criminalidad ha bajado un 1,5% en Málaga en el primer trimestre de 2026, pero ha registrado dos puntos negros: un aumento de las violaciones y los ciberdelitos. Según los datos arrojados por el Ministerio del Interior, la provincia ha aumentado un 25% los delitos de agresión sexual con penetración y en un 7,2% aquellas infracciones que se producen en el ecosistema digital. Crecen también los hurtos y las estafas informáticas.

Mientras Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Málaga, que, de confirmarse, elevaría a 24 las mujeres asesinadas este año por violencia de género y a 1.365 desde 2003, la provincia registra 40 violaciones de enero a marzo, ocho más que en el mismo periodo de 2025. Esta víctima de la barriada de la Palma-Palmilla sería el segundo caso de violencia de género en la provincia en lo que va de año.

En la capital malagueña, la criminalidad ha descendido en un 2,8% respecto a 2025, pero han aumentado de manera significativa las agresiones sexuales con penetración, que han pasado de 10 a 18, es decir, un incremento del 80%. También crecen en un 75% los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, que son aquellos que tienen una clara intención de acabar con la vida de la víctima.

Municipios de la costa malagueña

El balance incluye datos de todos aquellos municipios de más de 20.000 habitantes. Sorprenden los datos en la Costa del Sol. Marbella registra una bajada del 8,3% de la criminalidad, pero duplica los delitos por agresión sexual, pasando de dos a cuatro. Torremolinos también baja ligeramente los delitos pero duplica los homicidios dolosos y los asesinatos, tanto consumados como en grado de tentativa.

Mijas no aprueba por menos de un punto los datos de criminalidad y crece en robos con violencia, en sustracciones de vehículos y en ciberdelitos. Su municipio vecino, Fuengirola, sí aprueba pero destaca en un aumento de robos en domicilios y delitos contra la libertad sexual, al igual que Estepona, que también destaca por un incremento de infracciones por tráfico de drogas. Mientras, Benalmádena registra 260 hurtos y 20 robos en domicilios, con una suma de criminalidad supone un 6,7% más que en el primer trimestre de 2025.

El Rincón de la Victoria crece en cibercriminalidad con 138 delitos respecto a los 114 que se registraron en 2025, y en delitos graves y contra la libertad sexual. Por su parte, Vélez-Málaga ha incrementado la criminalidad con especial atención también a los ciberdelitos, al tráfico de drogas y a los robos en domicilio, mientras que en Torrox preocupan los delitos graves y los robos con fuerza. Nerja, con una variación del 6,3%, suma tres casos de agresiones sexuales y otros tres relacionados con delitos de libertad sexual.

Municipios de interior

Alhaurín el Grande ha aumentado en cerca de un 45% la criminalidad en sus calles y se posiciona como uno de los municipios malagueños de más de 20.000 habitantes que más ha crecido en delincuencia. Sin embargo, su pueblo vecino Alhaurín de la Torre solo ha incrementado en un 2,7%. Cártama, por su parte, crece en ciberdelincuencia, con 79 casos respecto a los 45 que se registraron en 2025, y en robos y hurtos.

Antequera destaca por una bajada en muchos de los delitos que estudia el Ministerio, pero aumenta en un 28,6% la criminalidad convencional. Por su parte, la ciudad de Ronda mantiene sus números y solo presenta ligeras variaciones, al igual que Coín, que no presenta cifras alarmantes pero sí un 4,5% más de delincuencia general.