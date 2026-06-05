Empresas
Una cadena de salones de juego ocupará el antiguo local de la juguetería Toy Planet en la avenida de Velázquez de Málaga
Emotiva, empresa del sector del juego de origen castellano-manchego, cuenta con unos 120 locales en varias comunidades autónomas
La cadena de salones de juego Emotiva ocupará el espacioso local de la avenida de Velázquez en Málaga que hasta hace alrededor de año y medio ocupó la juguetería Toy Planet. El espacio, situado en el número 50 de la citada vía y en el que durante los últimos meses se vienen realizando trabajos de reforma, ya ostenta la decoración exterior y la cartelería de esta empresa del sector del juego, que es de origen castellano-manchego (tiene su sede central en Albacete) y que cuenta con unos 120 salones de juego distribuidos en varias comunidades autónomas.
La apertura de este local en Málaga, en el distrito Carretera de Cádiz, será el primero que realizará en Andalucía, al menos según indica el actual mapa de establecimientos que puede consultarse en la página web de la compañía.
Emotiva, con más de 50 años de trayectoria en el sector del ocio y el entretenimiento, tiene su presencia principal en Castilla-La Mancha, además de Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura y Murcia. Dispone también de tres casinos ubicados en Albacete, Ciudad Real y Talavera de la Reina.
Búsqueda de empleo
La empresa, que está ya buscando trabajadores para el nuevo local en Málaga en webs de empleo para su apertura en los próximos meses, combina en sus establecimentos pantallas gigantes para ver competiciones deportivas en vivo, terminales de juego y oferta hostelera.
El local donde abrirá Emotiva fue ocupado durante varios años por una tienda de la cadena de juguetería Toy Planet. Cuando dejó ese espacio, Toy Planet abrió un local en el centro comercial Vialia.
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