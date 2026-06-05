Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Congestión turística del Mercado de AtarazanasUbicación de la Nueva RosaledaHub de Unicaja en el PTASecuestro de una joven CampanillasPIB per cápita en MálagaApuñalamiento en la Alameda de ColónFundación Unicaja renueva a José Manuel DomínguezViviendas en Teatinos
instagramlinkedin

Empresas

Una cadena de salones de juego ocupará el antiguo local de la juguetería Toy Planet en la avenida de Velázquez de Málaga

Emotiva, empresa del sector del juego de origen castellano-manchego, cuenta con unos 120 locales en varias comunidades autónomas

Obras de reforma del local que ocupará Emotiva en la avenida de Velázquez de Málaga, el distrito Carretera de Cádiz.

Obras de reforma del local que ocupará Emotiva en la avenida de Velázquez de Málaga, el distrito Carretera de Cádiz. / L. O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La cadena de salones de juego Emotiva ocupará el espacioso local de la avenida de Velázquez en Málaga que hasta hace alrededor de año y medio ocupó la juguetería Toy Planet. El espacio, situado en el número 50 de la citada vía y en el que durante los últimos meses se vienen realizando trabajos de reforma, ya ostenta la decoración exterior y la cartelería de esta empresa del sector del juego, que es de origen castellano-manchego (tiene su sede central en Albacete) y que cuenta con unos 120 salones de juego distribuidos en varias comunidades autónomas.

La apertura de este local en Málaga, en el distrito Carretera de Cádiz, será el primero que realizará en Andalucía, al menos según indica el actual mapa de establecimientos que puede consultarse en la página web de la compañía.

Emotiva, con más de 50 años de trayectoria en el sector del ocio y el entretenimiento, tiene su presencia principal en Castilla-La Mancha, además de Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura y Murcia. Dispone también de tres casinos ubicados en Albacete, Ciudad Real y Talavera de la Reina.

El local que ocupará el salón de juegos de la cadena Emotiva en la avenida de Velázquez en Málaga.

El local que ocupará el salón de juegos de la cadena Emotiva en la avenida de Velázquez en Málaga. / L. O.

Búsqueda de empleo

La empresa, que está ya buscando trabajadores para el nuevo local en Málaga en webs de empleo para su apertura en los próximos meses, combina en sus establecimentos pantallas gigantes para ver competiciones deportivas en vivo, terminales de juego y oferta hostelera.

Noticias relacionadas

El local donde abrirá Emotiva fue ocupado durante varios años por una tienda de la cadena de juguetería Toy Planet. Cuando dejó ese espacio, Toy Planet abrió un local en el centro comercial Vialia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La vecina desahuciada con una madre de 95 años pide ayuda al Ayuntamiento de Málaga: "Vengo a pedirles auxilio y amparo para mi familia"
  2. La nueva cafetería que acaba de abrir en Málaga con helados artesanos 100% sin gluten, sin azúcar y proteicos: los hacen cada día en su propio obrador
  3. La Junta de Andalucía no pidió un informe previo a Costas para autorizar el nuevo restaurante del paseo marítimo de Pedregalejo
  4. Málaga se asfixia por el calor: la Aemet activa la alerta amarilla por terral y máximas de 38ºC
  5. Málaga da el primer paso para cambiar la ordenanza de apertura de establecimientos
  6. Un hotel de cinco estrellas en Málaga lanza una oferta para residentes: cena, noche y desayuno por 250 euros
  7. Secuestro de una joven de 21 años en Campanillas: la Policía Local detiene a cuatro personas
  8. Detenidos tres hombres tras apuñalar en el cuello a un joven de 25 años en la Alameda de Colón

Una cadena de salones de juego ocupará el antiguo local de la juguetería Toy Planet en la avenida de Velázquez de Málaga

Una cadena de salones de juego ocupará el antiguo local de la juguetería Toy Planet en la avenida de Velázquez de Málaga

Hallan muertos por arma de fuego a un hombre y una mujer en la barriada de La Palma

Hallan muertos por arma de fuego a un hombre y una mujer en la barriada de La Palma

Estos son los centros comerciales de Málaga que abrirán todos los domingos y festivos del verano

Estos son los centros comerciales de Málaga que abrirán todos los domingos y festivos del verano

Llevan a la Fiscalía de Málaga un movimientos de tierra sin permiso en una de las parcelas donde podría ir la Nueva Rosaleda

Llevan a la Fiscalía de Málaga un movimientos de tierra sin permiso en una de las parcelas donde podría ir la Nueva Rosaleda

Los vecinos del Centro Histórico de Málaga exigen más control contra incendios tras el fuego del hotel Ibis

Campaña en el Mercado de Atarazanas: el Ayuntamiento de Málaga prohíbe a los turistas hacer fotos y bloquear los pasillos

Campaña en el Mercado de Atarazanas: el Ayuntamiento de Málaga prohíbe a los turistas hacer fotos y bloquear los pasillos

YoGo Loco: la marca malagueña que reinventa el yogur helado

La fiebre del pistacho multiplica por cinco la producción anual del grupo malagueño Dcoop

La fiebre del pistacho multiplica por cinco la producción anual del grupo malagueño Dcoop
Tracking Pixel Contents