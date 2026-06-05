Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muertos en MálagaCongestión turística del Mercado de AtarazanasCalor en el Centro de Salud de Puerta BlancaCentros comerciales que abren en fin de semanaDía del Pan CatetoDenuncian movimiento de tierras ilegal en MálagaMálaga CF - La PalmasSelectividad en Málaga
instagramlinkedin

Sucesos

Se desploma un andamio y una pared en construcción en la calle Peinado

El 112 recibió el aviso a las 13.45 horas y movilizó a Guardia Civil y bomberos hasta la zona

Derrumbe en calle Peinado, en Málaga capital

Derrumbe en calle Peinado, en Málaga capital / Lorenzo Carnedo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

El servicio de emergencias 112 recibió este viernes, a las 13.45 horas, un aviso por el desplome de un andamio de obra y una pared en construcción en la calle Peinado número 7, en Málaga capital. El incidente activó la movilización de los servicios operativos hasta la zona, aunque por el momento no ha trascendido información oficial sobre posibles daños personales.

Según los primeros datos conocidos, la alerta se produjo después de que se comunicara la caída de parte de la estructura vinculada a una obra. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de bomberos, que fueron movilizados para intervenir en el punto afectado y valorar la situación.

Sin datos aún sobre posibles heridos

El suceso se encontraba en una fase inicial de intervención, por lo que aún no se habían facilitado detalles sobre el alcance del derrumbe ni sobre las causas que pudieron provocar la caída del andamio y de la pared en construcción.

Noticias relacionadas y más

Todavía no ha trascendido información sobre lo ocurrido ni si hay daños humanos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La vecina desahuciada con una madre de 95 años pide ayuda al Ayuntamiento de Málaga: "Vengo a pedirles auxilio y amparo para mi familia"
  2. La nueva cafetería que acaba de abrir en Málaga con helados artesanos 100% sin gluten, sin azúcar y proteicos: los hacen cada día en su propio obrador
  3. La Junta de Andalucía no pidió un informe previo a Costas para autorizar el nuevo restaurante del paseo marítimo de Pedregalejo
  4. Málaga se asfixia por el calor: la Aemet activa la alerta amarilla por terral y máximas de 38ºC
  5. Málaga da el primer paso para cambiar la ordenanza de apertura de establecimientos
  6. Un hotel de cinco estrellas en Málaga lanza una oferta para residentes: cena, noche y desayuno por 250 euros
  7. Secuestro de una joven de 21 años en Campanillas: la Policía Local detiene a cuatro personas
  8. Detenidos tres hombres tras apuñalar en el cuello a un joven de 25 años en la Alameda de Colón

Se desploma un andamio y una pared en construcción en la calle Peinado

Se desploma un andamio y una pared en construcción en la calle Peinado

El primer parque acuático que se creó en España está en esta famosa localidad de la Costa del Sol: aún se puede visitar y está lleno de playas artificiales, toboganes gigantes y caídas libres vertiginosas

El primer parque acuático que se creó en España está en esta famosa localidad de la Costa del Sol: aún se puede visitar y está lleno de playas artificiales, toboganes gigantes y caídas libres vertiginosas

Vox reclama una mayor presencia policial en las calles para reducir las violaciones en Málaga: "Las instituciones deben abandonar la complacencia y afrontar la realidad de las mujeres"

Vox reclama una mayor presencia policial en las calles para reducir las violaciones en Málaga: "Las instituciones deben abandonar la complacencia y afrontar la realidad de las mujeres"

Málaga se despide del terral, pero no del calor: el tiempo para este fin de semana

Málaga se despide del terral, pero no del calor: el tiempo para este fin de semana

Unicaja reúne a más de 300 directivos para compartir los resultados del primer año del Plan Estratégico 2025-2027

Unicaja reúne a más de 300 directivos para compartir los resultados del primer año del Plan Estratégico 2025-2027

Aumentan agresiones sexuales y los ciberdelitos en Málaga, pese a la bajada de la criminalidad

Pacientes se llevan ventiladores de sus casas al centro de salud Puerta Blanca de Málaga por la falta de aire acondicionado

Pacientes se llevan ventiladores de sus casas al centro de salud Puerta Blanca de Málaga por la falta de aire acondicionado

Mata a su pareja y luego se suicida con arma de fuego en la barriada de La Palma

Mata a su pareja y luego se suicida con arma de fuego en la barriada de La Palma
Tracking Pixel Contents