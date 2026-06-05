Se desploma un andamio y una pared en construcción en la calle Peinado

El servicio de emergencias 112 recibió este viernes, a las 13.45 horas, un aviso por el desplome de un andamio de obra y una pared en construcción en la calle Peinado número 7, en Málaga capital. El incidente activó la movilización de los servicios operativos hasta la zona, aunque por el momento no ha trascendido información oficial sobre posibles daños personales.

Según los primeros datos conocidos, la alerta se produjo después de que se comunicara la caída de parte de la estructura vinculada a una obra. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de bomberos, que fueron movilizados para intervenir en el punto afectado y valorar la situación.

Sin datos aún sobre posibles heridos

El suceso se encontraba en una fase inicial de intervención, por lo que aún no se habían facilitado detalles sobre el alcance del derrumbe ni sobre las causas que pudieron provocar la caída del andamio y de la pared en construcción.

Todavía no ha trascendido información sobre lo ocurrido ni si hay daños humanos.