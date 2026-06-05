La Orden de San Juan de Málaga condena el asesinato de su compañera a manos de su pareja en la barriada de La Palma

La orden de San Juan de Dios de Málaga ha mostrado su profundo pesar por el asesinato de una compañera del centro asistencial presuntamente a manos de su pareja, en la barriada malagueña de La Palmilla.

La muerte de esta mujer ha golpeado de lleno a su entorno laboral, donde sus compañeros han recibido la noticia con consternación. La Orden de San Juan de Dios en Málaga ha querido trasladar públicamente sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, a quienes han expresado su cercanía en “este momento de indescriptible dolor”.

Más allá del comunicado institucional, el mensaje refleja el impacto humano de una pérdida que deja a una familia rota y a una comunidad profesional conmocionada. San Juan de Dios y Mitie se refieren a la víctima como una compañera, una palabra que resume el vínculo cotidiano de quienes compartían con ella el día a día en el centro asistencial.

Edificio donde un hombre ha acabdo con la vida de su mujer de un disparo. / Álex Zea

"Consternación, dolor e indignación"

También ha manifestado su “profunda consternación, dolor e indignación” ante lo ocurrido y han expresado su “más enérgica condena y repulsa” por este caso de violencia machista. En su comunicado, subraya que ante hechos de esta gravedad “no caben la indiferencia ni el silencio” y apela a la responsabilidad colectiva para mantener un compromiso firme contra esta lacra social.

Como gesto de rechazo y de homenaje, el próximo lunes, a las 12.00 horas, se celebrará una concentración en el propio centro asistencial, donde se guardará un minuto de silencio en memoria de la trabajadora asesinada. Con este acto, sus compañeros quieren mostrar públicamente su dolor, su respeto y su cariño hacia la víctima, además de acompañar simbólicamente a su familia en estos momentos.

La convocatoria busca convertirse en un espacio de duelo compartido, pero también en una expresión clara de condena frente a la violencia machista. Un silencio colectivo para recordar a una mujer asesinada y para reafirmar que ninguna sociedad puede normalizar ni mirar hacia otro lado ante la violencia contra las mujeres.

Trabajaba como limpiadora en el Hospital San Juan de Dios

La mujer asesinada en un presunto caso de violencia de género trabajaba como limpiadora en el Hospital San Juan de Dios. Era madre de dos hijos: una hija fruto de una relación anterior y un hijo en común con su actual pareja, señalado como presunto autor del crimen.

Fuentes próximas al entorno familiar apuntan a que el hombre sufría episodios psicóticos con cierta frecuencia. Las mismas fuentes sostienen que dormía con una pistola bajo la almohada, arma que, según esta versión, habría sido utilizada en el asesinato.

Están abiertas todas las hipótesis sobre el suceso

La investigación permanece todavía en una fase inicial y los agentes mantienen abiertas todas las hipótesis. En estos momentos, el trabajo policial se centra en reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y reunir indicios que permitan esclarecer cómo se produjeron los disparos.

También está pendiente el resultado de la autopsia, que deberá confirmar las circunstancias de la muerte de la mujer y del presunto autor, así como si este último se quitó la vida tras cometer el crimen. Además, los investigadores tratan de determinar si hubo posibles testigos de lo ocurrido, según ha confirmado Javier Salas.