Seguridad
Cortes de tráfico este sábado por los trabajos en el hotel Ibis de Málaga: calles afectadas y rutas alternativas
Urbanismo exige nuevas medidas cautelares a la propiedad del inmueble afectado por el fuego del 25 de mayo, ya controlado y prácticamente extinguido
El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha requerido nuevas medidas cautelares a la propiedad del edificio situado en el número 3 de Pasillo de Guimbarda, en el distrito Centro, afectado por el incendio registrado durante la madrugada del pasado 25 de mayo.
La nueva actuación ordenada consiste en la retirada del sistema de climatización de un establecimiento ubicado en la cubierta del inmueble. El objetivo es evitar posibles desprendimientos de fragmentos de material y garantizar la seguridad en el entorno del edificio, donde el incendio se encuentra ya controlado y prácticamente extinguido.
Retirada con camión pluma y apoyo de Bomberos
Los trabajos están previstos para este sábado 6 de junio. Para llevarlos a cabo se utilizará un camión pluma, que se situará en la calle Cerrojo, una vía que permanece cortada al tráfico desde el inicio del operativo de extinción.
La retirada de la maquinaria contará con la colaboración de personal de Bomberos de Málaga, dentro del dispositivo establecido para asegurar el perímetro y minimizar riesgos durante la intervención.
Medidas de seguridad tras la inspección del edificio
Esta nueva medida se suma a las ya requeridas por Urbanismo tras la primera inspección realizada el 27 de mayo. Entonces se ordenó a la propiedad la adopción de distintas actuaciones para reforzar la seguridad exterior del edificio, impedir el acceso de personas ajenas y permitir futuras revisiones técnicas en condiciones seguras.
Entre esas medidas figuran el vallado perimetral del inmueble, ya ejecutado el sábado 30 de mayo, para evitar daños a terceros por la posible caída de material a la vía pública; el tapiado de los huecos de fachada, de forma que solo pueda acceder personal técnico autorizado; el desescombro del local de planta baja de la zona sur; y el apuntalamiento de la estructura conforme avance la retirada de escombros.
Cortes de tráfico en el Pasillo de Guimbarda
La intervención tendrá también efectos sobre la movilidad en la zona. Para garantizar la seguridad durante los trabajos, la Policía Local de Málaga cortará al tráfico de vehículos el túnel del Pasillo de Guimbarda.
Además, se restringirá la entrada hacia la avenida de Fátima desde el cruce con la avenida Doctor Gálvez Ginachero. El tráfico procedente del paseo de Martiricos será desviado hacia la avenida Arroyo de los Ángeles.
Itinerarios alternativos
Para acceder a la avenida de Fátima y a la calle Ribera del Mediterráneo, el Ayuntamiento ha establecido como recorrido alternativo las calles La Regente y San Quintín.
La recomendación para los conductores que tengan previsto circular por esta zona del Centro es anticipar los desplazamientos y seguir las indicaciones de la Policía Local mientras duren los trabajos de retirada de la maquinaria.
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