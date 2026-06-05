Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de que la nueva apertura de Costco empeorará los problemas de tráfico de la zona

El Parque Empresarial Guadalhorce ha instado a las distintas administraciones implicadas a acelerar las soluciones para mejorar la movilidad en el entorno oeste de Málaga, advirtiendo de que la situación actual de tráfico ya genera importantes dificultades y podría agravarse con la futura apertura de Costco en Málaga Nostrum, prevista para marzo de 2027.

La entidad empresarial considera que la puesta en marcha de nuevas infraestructuras y medidas correctoras no puede seguir condicionada únicamente a estudios preliminares, especialmente en una zona que concentra una intensa actividad industrial, logística y comercial.

Obras del nuevo hipermercado Costco / Álex Zea

Una red viaria bajo presión

Desde Guadalhorce sostienen que los accesos al parque llevan años registrando niveles de saturación elevados, una circunstancia que afecta diariamente a trabajadores, empresas de transporte, proveedores y clientes. La presidenta de la entidad, Ana López, subraya que el problema no responde a previsiones futuras, sino a una realidad que ya condiciona la operatividad de uno de los principales polos productivos de la capital malagueña. Además, advierte de que la incorporación de nuevos focos de atracción comercial incrementará de forma significativa el número de desplazamientos en el área.

Uno de los proyectos considerados prioritarios por el tejido empresarial es el denominado vial distribuidor oeste, una infraestructura largamente demandada que permitiría reforzar la conexión con la Hiperronda y aliviar la carga de tráfico que soportan actualmente los accesos principales al parque.

Aunque valoran positivamente que esta actuación vuelva a formar parte de la agenda institucional, desde Guadalhorce insisten en que resulta imprescindible pasar de las declaraciones de intención a una planificación con fechas definidas, financiación asegurada y proyectos en fase de ejecución.

Un estudio pendiente para una zona estratégica

El parque empresarial recuerda que todavía no se ha activado el estudio específico destinado a analizar conjuntamente la movilidad del eje Guadalhorce-Málaga Nostrum, considerado clave por la complejidad del área y por la coexistencia de espacios industriales, logísticos y comerciales.

Según la entidad, dicho análisis deberá contemplar factores como el impacto del futuro establecimiento de Costco, la circulación de vehículos pesados, la conexión con vías estratégicas como la A-357, la A-7 y la Hiperronda, además de la relación con el entorno aeroportuario y los desplazamientos diarios de miles de trabajadores.

A juicio de los empresarios, el margen de actuación es cada vez menor. Por ello, reclaman que se definan actuaciones provisionales que puedan ponerse en marcha antes de la apertura del nuevo operador comercial, evitando que el incremento de tráfico recaiga sobre unas infraestructuras que ya muestran signos de congestión.

La organización también solicita la licitación inmediata del estudio específico de movilidad, la publicación de un cronograma de actuaciones y el impulso definitivo del vial distribuidor oeste como proyecto estratégico para la ciudad.

Una cuestión que afecta a toda Málaga

Desde Guadalhorce defienden que los problemas de movilidad de la zona trascienden los límites de un único polígono industrial y tienen repercusiones directas sobre la actividad económica de toda la capital. Reclaman una coordinación efectiva entre administraciones para abordar una situación que afecta tanto a la competitividad empresarial como a la movilidad cotidiana de miles de personas.

La entidad concluye que el crecimiento económico y comercial de Málaga debe ir acompañado de inversiones en infraestructuras capaces de absorber la nueva demanda de tráfico, evitando que la expansión de la actividad genere mayores dificultades para empresas, trabajadores y usuarios de la red viaria.