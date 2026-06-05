La fiebre del pistacho multiplica por cinco la producción anual del grupo malagueño Dcoop

El grupo Dcoop acaba de cerrar las cifras oficiales de la pasada campaña en cuanto a producción de frutos secos. Lo más llamativo es observar cómo se ha disparado el cultivo de pistacho seco, al pasar en un año de apenas 140,5 toneladas a más de 633. Así se ha multiplicado por cinco un fruto seco que se ha convertido en el rey de la gastronomía de lujo en medio planeta.

El pistacho se dispara en Andalucía. / l.o.

Basta con conversar con algunos productores, que al calor de esta fiebre por el pistacho han pasado de rendimientos de unos 40.000 euros, en tierras reservadas durante décadas al trigo, a facturaciones de más de 300.000 euros. La dificultad es que hay que tener paciencia con esta variedad agrícola, ya que como alerta el sindicato Asaja son necesarios alrededor de siete años hasta que los árboles entran en producción, frente a otros cultivos que generan rendimientos a los tres o cuatro años.

Crecimiento de más del 50% en un año

Aupada por esta coyuntura del pistacho, así como por la mejora de la productividad de la almendra, principal base de este apartado en el grupo Dcoop, la facturación en 2025 correspondiente a frutos secos se ha elevado a 56,37 millones de euros. Es un crecimiento en un año de más del 50%, después de un ejercicio anterior marcado por la sequía (37,5 millones de euros entonces).

Los responsables de la macrocoperativa expresan que la «fiebre del nuevo oro verde» ya no es una moda pasajera, como se pensaba hasta antes de la pandemia. Ha ganado hectáreas y más hectáreas en el interior de la provincia de Málaga y numerosas comarcas andaluzas y de otras comunidades autónomas, como consecuencia de que el precio en origen ha aumentado de manera muy significativa en pocos años.

Es hoy por hoy un lujo cotidiano. Al pasear por cualquier ciudad europea o echar un vistazo las redes sociales, la presencia habitual del aguacate con ese verde tan característico ha dado paso a un fruto seco de colorido similar, como es el pistacho. Su presencia es masiva desde que se hizo viral el «chocolate al estilo Dubái» y los «rolls de hojaldre premium», hasta entrar de lleno en las más variadas tartas de queso, cafés de especialidad, helados artesanales e incluso en perfumes.

La pastelería gourmet, muy a favor del pistacho. / l.o.

Pastelería y bombonería gourmet

Según informes recientes de la consultora internacional Puratos, el uso del pistacho en productos de pastelería y bombonería gourmet ha crecido exponencialmente. El consumidor actual no busca un fruto seco sin más. Exige origen, variedad y un toque de sofisticación.

No obstante, la verdadera razón de su permanencia en la cima va mucho más allá de su llamativo color verde: su extraordinario perfil nutricional lo convierte en el príncipe indiscutible de la alimentación saludable.

Zonas de mayor producción

El director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, subraya que lo más importante en términos de consumo, respecto al pistacho, es que en una década así se ha doblado la cantidad de este fruto seco que se ingiere por habitante y año, en base a los datos oficiales que periódicamente proporciona la Junta de Andalucía.

«Es una alternativa interesante en numerosas zonas donde hasta ahora se habían cultivado en secano otras variedades tradicionales como el olivar», reconoce el propio portavoz de la macrocooperativa que lidera en España la comercialización de aceite de oliva virgen extra. Sánchez recuerda que más de la mitad de la producción de pistacho procede de dos puntos de recepción que Dcoop posee en tierras manchegas.

El pistacho coge fuerza en los cultivos malagueños. / l.o.

Málaga, aún lejos en hectáreas cultivadas de pistacho

El resto se recolecta en suelo andaluz, si bien es cierto que Málaga aún está lejos de otras provincias como Granada o Jaén, con mayor cupo de hectáreas dedicadas a este fruto seco. Pero esos números seguro que irán variando en los próximos años, como consecuencia de esa moda que respaldan deportistas de elite o nutricionistas que a diario trabajan con personalidades con millones de seguidores.

Queda claro que el pistacho llegó para quedarse, frente a quienes arrojaban sombras de duda sobre su rendimiento óptimo en territorio europeo.