Sanidad
El Hospital Clínico de Málaga da la bienvenida a 80 residentes que inician su etapa formativa como especialistas
El centro destaca la incorporación histórica de la primera promoción de Medicina de Urgencias y Emergencias y de Radiofísica Hospitalaria
Como es tradición, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ha organizado un acto de bienvenida para recibir a los nuevos especialistas que inician hoy su formación. Un total de 80 profesionales, procedentes de toda España, han elegido el centro malagueño para realizar su especialidad.
Este año, además, el centro hospitalario recibe a una nueva promoción de residentes, entre la que destaca la incorporación histórica de la primera promoción de Medicina de Urgencias y Emergencias, y de Radiofísica Hospitalaria.
La Comisión de Docencia se ha encargado de organizar el encuentro, que, según el centro, “marca el inicio de una etapa fundamental en la trayectoria de los residentes”. Todos los profesionales que se integran desde hoy en la actividad asistencial del centro formarán parte de este hospital durante los próximos años.
Un año de hitos docentes para el Hospital Clínico
El acto de acogida ha contado con la intervención de destacados miembros del equipo directivo y docente, quienes han trasladado a los nuevos profesionales la importancia de su formación en un hospital de alta complejidad. Entre ellos han estado el director gerente, Jesús Fernández Galán; la directora médica, Luciana Jiménez Aranda; el director de enfermería, Ángel González; la subdirectora, Lourdes Raya; y el jefe de estudios, Fernando Cabrera.
El hospital ha insitido en que esta convocatoria de 2026 marca “un precedente histórico” para el centro, consolidando su posición como "referente formativo" a nivel nacional.
Entre las novedades más relevantes, el Hospital Clínico señala que recibe a la primera promoción de España de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, recientemente acreditada.
Dos nuevas especialidades
También se suma la primera promoción de grado de Física para la especialidad de Radiofísica Hospitalaria, “consolidando las capacidades docentes y técnicas del complejo”.
“Este inicio de periodo formativo representa un hito en la vida de los residentes, quienes comienzan su especialización en un entorno rodeado de equipos multidisciplinares de primer nivel”, ha subrayado el centro en un comunicado. “Para el hospital, la llegada de estos profesionales supone una renovación constante del compromiso con la calidad, la investigación y la humanización de la asistencia sanitaria”, han añadido.
- La vecina desahuciada con una madre de 95 años pide ayuda al Ayuntamiento de Málaga: "Vengo a pedirles auxilio y amparo para mi familia"
- La nueva cafetería que acaba de abrir en Málaga con helados artesanos 100% sin gluten, sin azúcar y proteicos: los hacen cada día en su propio obrador
- La Junta de Andalucía no pidió un informe previo a Costas para autorizar el nuevo restaurante del paseo marítimo de Pedregalejo
- Málaga se asfixia por el calor: la Aemet activa la alerta amarilla por terral y máximas de 38ºC
- Málaga da el primer paso para cambiar la ordenanza de apertura de establecimientos
- Un hotel de cinco estrellas en Málaga lanza una oferta para residentes: cena, noche y desayuno por 250 euros
- Secuestro de una joven de 21 años en Campanillas: la Policía Local detiene a cuatro personas
- Detenidos tres hombres tras apuñalar en el cuello a un joven de 25 años en la Alameda de Colón