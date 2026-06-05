Málaga se despide del terral, pero no del calor: el tiempo para este fin de semana

El calor asfixia Málaga. La provincia encadena una semana con temperaturas más propias de julio que de los primeros días de junio, alcanzando durante varias jornadas consecutivas algunas de las máximas más altas de España.

De cara a este fin de semana, el tiempo cambiará, pero el calor no desaparecerá. Málaga se despide del terral y da paso al levante, un viento que ayudará a suavizar los termómetros, aunque dejará un ambiente más húmedo en buena parte de la costa malagueña.

El terral se marcha, pero el calor sigue en Málaga

Según la Agencia Estatal de Meterología (Aemet), este viernes, las temperaturas máximas rondarán los 31 grados en Málaga. Para el sábado y el domingo se espera un ligero descenso, con valores en torno a los 27 grados, aunque la sensación de bochorno podría mantenerse por el aumento de la humedad asociado al levante.

Las noches también seguirán siendo cálidas. La mínima prevista para este viernes se situará en torno a los 24 grados, mientras que el sábado bajará hasta los 19 grados, dando algo más de tregua tras varios días marcados por el calor intenso.

Coín, Antequera y Ronda, también por encima de los 30 grados

El calor no solo se notará en la capital y en la costa. En el interior de la provincia, Coín alcanzará máximas de 31 grados, mientras que Antequera y Ronda llegarán a los 30 grados. La próxima semana, las temperaturas volverán a subir, por lo que el verano, aunque todavía no haya comenzado oficialmente en el calendario, ya se ha instalado de lleno en Málaga.

Máximas nacionales

La provincia de Málaga vuelve a situarse entre las zonas más cálidas de Andalucía, con cinco estaciones entre las diez temperaturas máximas más altas del registro. El dato más elevado corresponde a Estepona, que lidera el ranking con 30,9 grados, por delante de Coín, que ocupa la tercera posición con 30,4 grados, y del Centro Meteorológico de Málaga, cuarto con 30 grados. También aparecen entre los primeros puestos Málaga capital y Málaga Aeropuerto, ambas con 29 grados.