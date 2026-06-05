Educación
La mayoría de malagueños han entrado en el colegio que querían: el 93,51% han obtenido plaza en su primera opción
En el próximo curso 2026/27 Málaga contará con 22 aulas nuevas del segundo ciclo de Infantil para poder llevar la nueva medida de bajada de la ratio a 22 alumnos por clase en las aulas de tres años
El pasado mes de marzo comenzó un proceso significativo para las familias: la escolarización de los pequeños. En Málaga, un 93,51% de los solicitantes han conseguido plaza para sus hijos en el centro elegido como primera opción para el curso 2026-2027. Asimismo, el 98,19% ha logrado un puesto escolar en alguno de sus centros preferidos.
En este procedimiento de escolarización para las enseñanzas del segundo Ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato participan todos los niños que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar.
Más de diez mil solicitudes
Según ha informado la Junta, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha recibido un total de 10.466 solicitudes para el alumnado de Educación Infantil de tres años que se incorpora por primera vez al sistema educativo andaluz.
De estas, 9.826 corresponden a alumnos admitidos en centros solicitados en primera opción y 491 a alumnos admitidos en alguno de los centros solicitados. Han quedado vacantes un total de 3.313 plazas.
Situaciones de empate en el sorteo
Por otro lado, se ha celebrado el pasado 13 de mayo el sorteo que se realiza cuando las solicitudes de admisión superan la oferta de plazas escolares y si tras la aplicación de los criterios del baremo se producen situaciones de empate.
Este sorteo dio como resultado el número 0,2546 y resolvió 136 situaciones de empate tras la aplicación del baremo en las solicitudes de admisión correspondientes al procedimiento de escolarización para el curso 2026/27 en los centros públicos y concertados.
En este procedimiento de escolarización para las enseñanzas del segundo Ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato participan todos los niños que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar.
Menos alumnos por clase
Una de las principales novedades para el próximo curso 26-27 es la reducción de la ratio a 22 alumnos por clase en las aulas de Infantil de tres años, tal y como establece la normativa de escolarización, una medida, acordada con los sindicatos ANPE, CSIF y UGT, que se irá extendiendo al resto de cursos de Infantil y Primaria en los siguientes años
Esta medida ha tenido como resultado en la provincia la ampliación a 22 aulas nuevas del segundo ciclo de Infantil para poder llevar a cabo esa medida de bajada de la ratio.
Según explican desde la Junta, un menor número de alumnos en clase permitirá dedicar más tiempo a cada estudiante, mejorará la capacidad para detectar dificultades de aprendizaje y ofrecerá una atención óptima al alumnado con necesidades educativas especiales.
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