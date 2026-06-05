Luis Sola, 64 años, paciente ostomizado en Málaga: “La bolsa me ha dado la vida”

Luis Sola López no había conocido nunca a nadie con una ostomía. Ni siquiera sabía exactamente lo qué significaba cuando su médico se la planteó como la mejor salida tras años de colitis ulcerosa. “Al principio se me vino el mundo encima”, admite. Pero decidió confiar en su médico que le insistió en que tendría mejor calidad de vida. Cuatro años después, Luis lo confirma. “La ileostomía ha sido una liberación para mí”, subraya a sus 64 años. La bolsa pegada al abdomen que tanto le asustó al principio es hoy la que le permite salir con tranquilidad, hacer deporte y vivir sin los dolores que le llevaban acompañando desde hace más de dos décadas.

Para ayudar a adaptarse a esta nueva forma de vida, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, organizó ayer la segunda edición de las jornadas ‘Aprendiendo a vivir con una ostomía’, un encuentro pionero en la provincia que reunió a profesionales sanitarios, pacientes y familiares para abordar diferentes temas, como la nutrición, los últimos avances quirúrgicos, el apoyo psicológico o la sexualidad.

“Para la persona cuando le realizan una ostomía supone un impacto físico, pero también a nivel psicológico. Por eso, en este tipo de encuentro lo que queremos es el intercambio de conocimiento y de dudas que puedan tener los pacientes”, explica Carmen Alcántara, enfermera estomaterapeuta del Hospital Virgen de la Victoria.

Qué es una ostomía, la bolsa que "da vida"

La profesional explica que una ostomía es “una apertura de una víscera al exterior” y que en esta edición “lo que hemos abordado han sido ostomías de eliminación, tanto digestivas como urinarias, pacientes que portan una colostomía, una ileostomía o una urostomía”.

Carmen Alcántara, enfermera estomaterapeuta del Hospital Clínico / L.O.

En el caso de Luis, fue diagnosticado de colitis ulcerosa en el año 2000. "Tenía muchos dolores, mucha medicación, muchas incapacidades y un malestar continuo", recuerda. La enfermedad —que provoca deposiciones continuas, irritación, sangrado y malestar— también condicionaba su rutina diaria. "Si quería salir, lo primero era saber dónde estaban los baños, porque no avisa", relata. Esa dependencia, unida a la aparición de pólipos y al riesgo de que pudieran evolucionar hacia un cáncer, llevó a su médico a plantearle la ostomía como la opción más segura. "Me dijo que lo mejor era una bolsa", explica.

“Me dijo que iba a tener mejor calidad de vida y así ha sido. Así que yo, por mi parte, doy gracias de que sigo aquí”, subraya el paciente, que asegura que lo ha asumido “bastante bien”, gracias a la ayuda de su familia, el equipo sanitario y la Asociación Ostomía Málaga (OSMA).

Adaptarse a una nueva vida: un camino complicado

Aun así, reconoce que ha sido un proceso “muy complicado”. Aunque empezó a informarse y a leer sobre lo que suponía vivir con una ostomía, asegura que nada te prepara del todo para el primer impacto. “Yo tardé muchos meses en mirarme al espejo”, confiesa. Relata que el camino no ha sido fácil y que aún hay días de enfado, inseguridades, cambios de humor y dificultades que todavía está aprendiendo a gestionar. “Hay altibajos”, incide. Pero hablarlo con otros pacientes, añade, le ha ayudado a entender que no es el único al que le ocurre y encontrar apoyo emocional. “Creo que nadie debe estar solo ante una enfermedad”.

El Hospital Clínico acoge la segunda edición de las jornadas ‘Aprendiendo a vivir con una ostomía’ / L.O.

Pese a todo, Luis insiste en que se puede llevar “una vida normal”. Señala, por ejemplo, que sale en bicicleta durante dos o tres horas y sabe que no va a tener problemas. “Salgo de casa ya preparado y llevo mi kit por si algún día tengo algún problema con la bolsa”, cuenta.

Baños adaptados: una de las principales reivindicaciones del colectivo

Una de las grandes reivindicaciones del colectivo es precisamente los baños adaptados para personas ostomizadas. No se trata solo de disponer de un aseo, sino de que ese espacio permita vaciar o cambiar la bolsa con comodidad e higiene. "Hay baños en los que dices: aquí no entro yo ni loco", remarca Luis. En algunos casos, explica, la persona tiene que agacharse demasiado o incluso arrodillarse. Por eso, agradece el esfuerzo y la lucha de OSMA para que haya más baños adaptados en Málaga en lugares como playas y hospitales. "Aunque no lo uses, saber que lo tienes ayuda muchísimo psicológicamente", afirma.

El temor a salir de casa, a sufrir una fuga o a no encontrar un baño adecuado es uno de los miedos más frecuentes, sobre todo al principio, según explica Betina Duarte, secretaria de OSMA Málaga, que destaca que, pese a los avances conseguidos, “todavía seguimos en la lucha y queda mucho por concienciar”.

Una discapacidad que no siempre se ve

Ambos coinciden en que sigue habiendo un gran tabú e incomprensión hacia la realidad de este colectivo, muchas veces invisible para los demás. “El hecho de llevar una bolsa aquí te avergüenza. Yo aún no he ido a la playa”, reconoce Luis, que este año se ha propuesto dar ese paso, animado por su mujer y su hija. “La gente se extraña muchísimo porque no sabe lo que es”, señala.

Betina y Luis en el Hospital Clínico de Málaga / L.O.

A veces, esa falta de conciencia aparece en gestos cotidianos. Luis recuerda una vez que intentó entrar en un baño para personas con discapacidad en un centro comercial y una limpiadora le dijo que no podía hacerlo. “Me miraba las piernas, buscando si tenía alguna prótesis o algo”, relata. “Llamó incluso al guardia de seguridad y le tuve que enseñar la bolsa”, lamenta.

Betina Duarte: “Sin la bolsa yo ahora mismo no estaría aquí”

“Uno de nuestros lemas es: ‘No soy invisible’”, cuenta la secretaria de OSMA Málaga. La asociación nació hace cuatro años en el propio Hospital Clínico con el objetivo de acompañar a pacientes y familiares en el proceso de adaptación a esta nueva vida, así como para visibilizar y normalizar la realidad a la que se enfrentan las personas ostomizadas, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y su integración en la sociedad.

Betina es también paciente ostomizada desde hace 15 años, tras un cáncer de colon y enfermedad de Crohn. En su caso, la bolsa fue imprescindible para salvarle la vida. "Sin la bolsa yo ahora mismo no estaría aquí", afirma. Por eso, insiste en otro de los lemas de la asociación: "La bolsa es vida".

A ella, explica, le ha dado la oportunidad de seguir viviendo y de llevar hoy una vida prácticamente normal, con sus limitaciones, pero permitiéndole salir, hacer ejercicio y disfrutar de su familia. Ese es precisamente, destaca, el mensaje que OSMA intenta trasladar a otros pacientes: que, con apoyo y adaptación, también se puede volver a disfrutar de la vida.