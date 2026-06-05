Pacientes se llevan ventiladores de sus casas al centro de salud Puerta Blanca de Málaga por la falta de aire acondicionado

Algunos pacientes del centro de salud Puerta Blanca de Málaga han comenzado a llevar ventiladores de sus propias casas ante la falta de aire acondicionado en la sala de rehabilitación, según ha denunciado este viernes el sindicato de Enfermería Satse. La organización asegura que usuarios y fisioterapeutas deben soportar “temperaturas extremas” debido a una avería que, afirman, fue comunicada el pasado mes de enero y que continúa sin repararse.

El sindicato sostiene que la situación resulta “especialmente preocupante” en el actual contexto de altas temperaturas que atraviesa la ciudad, especialmente, esta última semana, en la que se ha llegado a activar el aviso amarillo por calor.

Este aumento de las temperaturas, según Satse, “agrava consideradamente” las condiciones existentes dentro de la sala de rehabilitación y “multiplica el riesgo” para usuarios y fisioterapeutas. En este sentido, recuerdan que muchos de los usuarios que acuden a rehabilitación son especialmente vulnerables por su edad, patologías o procesos de recuperación funcional.

Rehabilitación sin aire acondicionado en plena alerta por calor

La sala afectada es utilizada diariamente por pacientes que se encuentran en tratamiento rehabilitador y por fisioterapeutas que, según el sindicato, “se ven obligados a desarrollar su labor en unas condiciones térmicas extremas, incompatibles con el normal ejercicio asistencial y con unas mínimas garantías de seguridad y salud laboral”.

Una usuaria se abanica por el calor durante una sesión de rehabilitación. / L.O.

Satse asegura además que recientemente se produjo el desvanecimiento o episodio sincopal de una usuaria debido al calor intenso y a la escasa ventilación, un incidente que, según el sindicato, ha incrementado “notablemente” la preocupación entre pacientes y profesionales del centro sanitario.

El sindicato exige una solución urgente al SAS

Para el sindicato de Enfermería, es una “contradicción” que esta situación se produzca mientras que el propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) está reforzando las recomendaciones y notificaciones dirigidas a pacientes vulnerables para alertar sobre los riesgos asociados a las altas temperaturas, insistiendo en medidas preventivas para evitar golpes de calor, síncopes o complicaciones derivadas del calor extremo.

“Desde Satse se considera inadmisible que una infraestructura sanitaria pública permanezca durante meses sin una solución efectiva ante una avería que afecta directamente al bienestar de pacientes y a la salud laboral de los trabajadores, más aún en un periodo de temperaturas especialmente elevadas como el que actualmente atraviesa Málaga”, han subrayado en un comunicado.

Los delegados de Prevención de Riesgos Laborales del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce han exigido una actuación “urgente e inmediata” por parte de la Gerencia del Distrito y del Servicio Andaluz de Salud para restablecer unas condiciones “dignas, seguras y adecuadas” en la sala de rehabilitación del centro de salud Puerta Blanca.

Respuesta del Distrito

Por su parte, el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce ha respondido que es consciente de la incidencia registrada en el sistema de climatización de la sala de rehabilitación del Centro de Salud Puerta Blanca y que “trabaja para resolverla con la mayor rapidez posible”.

No obstante, han aclarado que la reparación requiere actuaciones técnicas de “cierta complejidad” y la tramitación de los procedimientos administrativos y de contratación necesarios para poder garantizar una solución definitiva.

Asimismo, han asegurado que, mientras se completa esta actuación, el centro está trabajando en adoptar las “medidas oportunas” para “minimizar el impacto sobre pacientes y profesionales y garantizar que la actividad asistencial se siga desarrollando en condiciones adecuadas”.

“El Distrito mantiene un seguimiento permanente de la situación y lamenta las molestias que esta incidencia pueda ocasionar tanto a los usuarios como a los profesionales del centro”, han subrayado.