La pedanía malagueña de solo 300 habitantes que celebra este domingo su Día del Pan Cateto con degustaciones, música en directo y paella a un euro: horario, programación y ubicación

Reparto gratuito de pan cateto recién horneado, degustación de paella a un euro, actuaciones de música en directo y mercadillo con artesanía y productos de la zona. Así celebrará este domingo la pequeña pedanía de Corumbela, con apenas 300 habitantes y perteneciente a la localidad malagueña de Sayalonga, su tradicional Día del Pan Cateto.

Esta festividad, que cumple este año su quinta edición, se celebra cada primer domingo del mes de junio, lo que ha llevado a que sea este próximo día 7 cuando el municipio se llene de actividades para conmemorar una de las tradiciones más arraigadas de la pedanía, realizada principalmente por las mujeres de la zona: el amasado y horneado del pan cateto.

Corumbela celebra su Día del Pan Cateto

Y es que en este pequeño núcleo no se han olvidado de esos orígenes en los que las mujeres del pueblo elaboraban artesanalmente el pan para mantener a sus familias y los realizaban en los hornos de leña que había por las calles y que eran compartidos por todos los vecinos.

De hecho, en algunas viviendas de Corumbela aún se mantienen algunos de estos hornos de leña donde las mujeres cocían el pan, mientras que esta tradición de amasar, sobar y dar forma al pan continúa siendo todo un emblema y uno de los mayores tesoros que han ido pasando de generación en generación.

La tradición del pan cateto en Sayalonga

Y para celebrar esta forma de amasar que permite que sus panes puedan durar hasta una semana en perfecto estado, la localidad celebra el V Día del Pan Cateto de Corumbela, en el que, durante toda la jornada, habrá degustaciones gratuitas de pan cateto elaborado en horno de leña.

El amplio programa de actividades que se ha preparado para la cita comenzará a las 13.00 horas con una demostración de la elaboración de pan amasado, para lo que se utilizará el horno de leña construido recientemente con un Programa de Obras PFEA 2024 para promocionar el empleo estable en estas zonas rurales.

Reparto de panes y paella popular a un euro

Tras esto, se repartirán 300 panes catetos para todos los vecinos y visitantes que acudan a la cita, una iniciativa que se completará con una degustación de pan con aceite de oliva virgen extra.

Además, los usuarios podrán disfrutar de una enorme paella popular que se podrá degustar por tan solo un euro, con la finalidad de recaudar fondos para la Junta de Festejos de la pedanía.

Música en directo y bailes durante la jornada

De igual modo, durante la jornada festiva se producirán distintas actuaciones musicales, que correrán a cargo del Coro La Blanca Paloma de Corumbela, el Coro Romeros del Rosario de Canillas de Albaida y Miguel Botana.

Durante la tarde, a los conciertos se sumarán actuaciones de baile a cargo del Grupo de Baile Amanecer de Sayalonga y Corumbela, tras lo que se volverá a disfrutar de la actuación de Miguel Botana. A las 19.00 horas, será el momento del grupo Aire Flamenco.

Mercadillo, hinchable y minibús gratuito

Los visitantes también podrán disfrutar durante este Día del Pan Cateto de un mercadillo con artículos de artesanía y productos autóctonos de la zona.

Para los más pequeños, se dispondrá un colchón hinchable gratuito y un photocall con panes gigantes. Y para facilitar la llegada de visitantes, la organización ha puesto en marcha un servicio de minibús gratuito con salidas desde la parada de autobús hacia La Era.

Pregón y reconocimientos en el Día del Pan Cateto

De igual modo, el pregón correrá a cargo de Ana Isabel Lopera Abolafio, vecina de la localidad, quien también recibirá un reconocimiento por seguir defendiendo y dando a conocer el pan cateto de la localidad.

Un galardón que también recibirán Maite Córdoba Lopera por haber realizado la foto sobre el pan cateto que ha sido el cartel anunciador, y Eva María Cantero Medina por continuar elaborando de manera artesanal el pan cateto de Corumbela manteniendo viva esta tradición tan característica de la pedanía.