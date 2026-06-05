El primer parque acuático que se creó en España está en esta famosa localidad de la Costa del Sol: aún se puede visitar y está lleno de playas artificiales, toboganes gigantes y caídas libres vertiginosas

El primer parque acuático de toda España y el segundo de Europa no está en Barcelona, Madrid o Valencia, sino en la provincia de Málaga. Se trata de Aqualand Torremolinos, un entorno que se inauguró en 1984 y que, desde entonces, se ha convertido en todo un emblema del ocio veraniego en la provincia con sus playas artificiales, toboganes gigantes y caídas libres vertiginosas.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, este parque de atracciones acuático se ha posicionado como uno de los planes favoritos de malagueños y visitantes para disfrutar de una jornada repleta de juegos, adrenalina y piscinas de olas en las que refrescarse y huir de las altas temperaturas que asolan la provincia.

Aqualand Torremolinos, el primer parque acuático de España

Un parque con una superficie que supera los 60.000 metros cuadrados en los que se pueden encontrar desde enormes caídas y toboganes hasta juegos y piscinas infantiles, lo que permite que toda la familia pueda disfrutar de este lugar.

Así, este parque acuático cuenta con 17 atracciones para todos los públicos, con opciones tanto para los amantes de la adrenalina como para quienes quieran vivir una jornada tranquila en sus playas artificiales.

Más de 60.000 metros cuadrados de atracciones acuáticas

Entre las atracciones favoritas de los más intrépidos destacan su 'Kukulcán', con ocho pistas coloridas para realizar carreras acuáticas; 'Namaka', un enorme tobogán de 22 metros con desnivel para deslizarse con aceleración progresiva y 'La Mina', un tobogán oscuro en forma de tubo de 12 metros de longitud donde la velocidad hará girar a los más aventureros hasta llegar al agua.

A estos se suma 'Crazy Cones', con un descenso de 14 metros de altura entre tubos y conos; o el 'Boomerang', una inmensa caída de 15 metros de altura sobre un flotador.

Además, destaca el 'Hurakán', compuesto por distintos toboganes como el boomerang de 110 metros de longitud, con una altura de 11 metros y una inclinación del 53%, tres toboganes centrales con una caída de 500 metros de "pura adrenalina" y el tobogán Super Bowl, con sus 125 metros de longitud.

Toboganes gigantes para los amantes de la adrenalina

Entre las novedades se encuentra también el 'Tukakame', formado por 110 metros de un emocionante recorrido serpenteante mientras se desciende 10 metros de altura a toda velocidad, todo ello a bordo de un flotador triple para utilizar en grupo.

A estas atracciones se une el 'Tsunami', un tobogán con un recorrido de 102 metros de largo a 10 metros de altura repleto de curvas y un giro de 360 grados.

Tukakame y Tsunami, las novedades del parque

Los más pequeños también pueden disfrutar de este parque con su 'Children's Paradise', disponible para los menores de menos de 1,40 metros y formado por tres áreas con toboganes, puentes colgantes y todo para experimentar.

De igual modo, está disponible la 'Seta Acuática' para menores que midan menos de 1,20 metros y diseñado para que creen su propia aventura en un mundo acuático pensado especialmente para ellos.

Y para completar una jornada en familia, este parque cuenta con la 'Surf Beach', una piscina de 1.440 metros cuadrados con olas de más de un metro de altura; la 'Waterfall Bay', con cascadas y splash de chorros de agua; y el 'Hidromasaje', una piscina de burbujas en la que "te quedarás como nuevo".

Zonas infantiles, piscina de olas e hidromasaje

Para disfrutar de las atracciones es necesario adquirir una entrada para pasar el día desde 16 euros para los más pequeños, desde 29 euros los niños, desde 37 euros los adultos y desde 29 euros los seniors.

En este parque está permitida la entrada con comida y bebida para consumirla en las zonas de descanso habilitadas para ello, aunque no se puede adentrar en el lugar envases de cristal, sillas, sombrillas o mesas en el interior del parque.

Este parque de atracciones acuático situado en el número 10 de la calle Cuba de Torremolinos, a apenas unos minutos del Centro de la localidad, se puede visitar durante los meses de junio y septiembre en horario de 10.00 a 17.00 horas, mientras que en julio y agosto está abierto de 10.00 a 18.00 horas.