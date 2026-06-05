Prisión para uno de los detenidos por apuñalar a un hombre en la Alameda de Colón

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 1 de Málaga ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional para una de las seis personas detenidas por presuntamente intentar apuñalar a un hombre en la Alameda de Colón el pasado miércoles.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que para otros dos se ha prorrogado la detención y el resto ha quedado en libertad. A todos se les investiga por un delito de tentativa de homicidio.

Varias puñaladas por parte de un hombre

Los hechos tuvieron lugar sobre las 19.20 horas del pasado miércoles en Alameda de Colón. Al parecer, la víctima sufrió varias puñaladas con un arma blanca por parte de un hombre que iba acompañado por varias personas más, según la Policía Nacional.

Así, de manera sorpresiva le habría asestado una puñalada, tras lo que el hombre salió corriendo, alcanzándole de nuevo en la espalda. Finalmente los agresores huyeron en dos vehículos.

Por estos hechos fueron detenidas seis personas, cuatro lo fueron en la capital malagueña --en cuyos arrestos también intervinieron la Policía Local de Málaga-- y otros dos en la A-45 en el municipio malagueño de Antequera.

La víctima y los detenidos se conocían

Según la información disponible, la víctima, que ya fue dada de alta, y los presuntos autores se conocían previamente por mantener un litigio jurídico de naturaleza violenta. La persona herida fue atendida tras la agresión y posteriormente recibió el alta.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición judicial. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias previas al apuñalamiento ni sobre el origen exacto del conflicto entre la víctima y los arrestados.