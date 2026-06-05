El PSOE refuerza su grupo municipal con la incorporación de Lorena Doña como concejala en el Ayuntamiento de Málaga

El Grupo Municipal Socialista ha reforzado este viernes su proyecto político para la ciudad con la incorporación de Lorena Doña como nueva concejala. La edil ha tomado posesión de su acta durante la sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento, en un momento clave para los socialistas, a menos de un año de las elecciones municipales de 2027.

La llegada de Doña supone además un regreso a la institución municipal. La dirigente socialista ya fue concejala del Ayuntamiento de Málaga durante anteriores mandatos, por lo que vuelve al salón de plenos con experiencia en la gestión local.

Un "reencuentro" con el Ayuntamiento

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha destacado que la incorporación de la nueva edil supone un importante refuerzo para el equipo socialista y ha definido su regreso como "un reencuentro" con una institución que conoce bien. "Hoy los socialistas, la ciudadanía malagueña en general, pero la familia socialista en particular, está de enhorabuena porque incorporamos un refuerzo a este Grupo Municipal Socialista", ha afirmado Ruiz.

El portavoz ha puesto en valor la trayectoria de Lorena Doña, a quien ha definido como "una servidora pública nata" con una "vocación de servicio público absoluta". Asimismo, ha mostrado su convencimiento de que desempeñará una labor de oposición cercana a la ciudadanía.

"Estamos convencidos de que va a hacer un trabajo magnífico de oposición, pisando la calle, porque ella sabe hacer perfectamente política desde los barrios, que es lo que se necesita: escuchar a la ciudadanía", ha señalado.Ruiz ha enmarcado esta incorporación en una nueva etapa para el grupo municipal socialista y ha agradecido el compromiso mostrado por la concejala desde su primer día.

Emoción y responsabilidad

Por su parte, Lorena Doña ha reconocido sentirse especialmente emocionada tras asumir nuevamente responsabilidades en el Ayuntamiento. "Con muchísima emoción, muchísima alegría y muchísima responsabilidad", ha resumido sus sensaciones tras recoger el acta de concejala. La edil ha agradecido la acogida recibida por sus compañeros y ha asegurado sentirse "muy orgullosa, muy agradecida y afortunada" por incorporarse al Grupo Municipal Socialista en el último tramo de la legislatura.

"Me siento muy afortunada por poder estar aquí, pudiendo trabajar por y para los malagueños desde el Grupo Municipal Socialista", ha manifestado. Doña ha recordado además el respaldo recibido por los más de 70.000 malagueños que apoyaron la candidatura socialista en las últimas elecciones municipales y ha reivindicado los valores de servicio público del PSOE.

La toma de posesión de Lorena Doña / Edu Rosa Cervantes

La vivienda, principal preocupación

La nueva concejala ha advertido de que Málaga afronta nuevos desafíos respecto a los existentes hace apenas unos años y ha apostado por trabajar desde el consenso para dar respuesta a las principales demandas ciudadanas. "La Málaga de hace tres años no es exactamente la misma de ahora y sí que existen muchísimos retos. Aquí estamos para afrontarlos y arrimar el hombro para tratar de hacer la vida de los malagueños y las malagueñas un poquito mejor", ha explicado.

Entre esos retos, Doña ha situado la vivienda como una de las prioridades más urgentes para la ciudad. "El problema de la vivienda es tremendo y creo que desde el Ayuntamiento de Málaga estamos obligados todos los grupos políticos a llegar a un gran consenso y a tomar medidas de verdad para poder terminar con ese problema", ha señalado.

La edil ha lamentado especialmente la situación de quienes, pese a contar con empleo y salarios estables, encuentran dificultades para acceder a una vivienda digna. "Se te cae el alma a los pies cuando ves a personas que, aún trabajando y teniendo buenos sueldos, no pueden afrontar una vivienda", ha añadido.

Durante su intervención en el pleno, Doña se comprometió a desarrollar una labor centrada en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y en defender iniciativas útiles para los distintos barrios de la capital. "Trabajaré como me han inculcado en mi casa, con fuerza, con determinación y con absoluta entrega para sacar adelante todas y cada una de las iniciativas que vayan en una única dirección: mejorar la calidad de vida de los malagueños y las malagueñas", afirma.

Además, ha asegurado asumir esta nueva responsabilidad "con humildad, con responsabilidad y con orgullo malagueño", reivindicando una forma de hacer política basada en la cercanía y el servicio público.

Homenaje a las mujeres que construyen ciudad

La nueva concejala ha cerrado su primera intervención en el salón de plenos con un reconocimiento a las mujeres que han contribuido al desarrollo de Málaga y con un homenaje a la poeta malagueña María del Carmen Guzmán Ortega. Doña ha recitado fragmentos del poema Malaka Mainake Málaga, incluido en la obra Ciudades que me hablaron, como reivindicación de la fuerza de la palabra y del papel de la cultura en la construcción de una ciudad "más rica, más plural, más igualitaria y más humana".

Con la incorporación de Lorena Doña, el Grupo Municipal Socialista abre una nueva etapa en el Ayuntamiento de Málaga con el objetivo de reforzar su labor de oposición y preparar su proyecto político para las elecciones municipales de 2027.