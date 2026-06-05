Cuándo salen las notas de la Selectividad en Málaga: fecha, hora, revisión de exámenes y adjudicaciones

Más de 9.500 estudiantes malagueños se han enfrentado del 2 al 4 de junio a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2026, unos exámenes que no han estado exentos de polémica por la dificultad del temido examen de Matemáticas Aplicadas.

Con las pruebas ya finalizadas, comienza ahora una breve espera hasta conocer unas calificaciones que marcarán el acceso de miles de jóvenes a la universidad. Las notas de la PAU en Málaga se publicarán el 11 de junio a partir de las 10.00 horas.

Ese mismo día también se abrirá el plazo para presentar las solicitudes de admisión en los grados del sistema público universitario andaluz, que permanecerá activo hasta el 22 de junio.

Dónde consultar las notas de la PAU en Málaga

La consulta y descarga de las calificaciones, así como la solicitud de revisión y la posterior visualización de los ejercicios, deberá realizarse a través de la plataforma EVA de la Universidad de Málaga, accediendo con la identificación y el PIN correspondiente.

Plazo para pedir la revisión de los exámenes

Los estudiantes que no estén conformes con la calificación obtenida podrán solicitar la revisión de sus exámenes de la PAU entre el 12 de junio, desde las 9.00 horas, y el 16 de junio, hasta las 14.00 horas.

Una vez finalizado este proceso, las calificaciones definitivas se publicarán el 19 de junio.

Adjudicaciones de plazas universitarias en Andalucía

El proceso de admisión en las universidades públicas andaluzas para el curso 2026/2027 se realizará exclusivamente de forma telemática a través de la web del Distrito Único Andaluz (DUA). Según recoge el BOJA, los aspirantes que hayan realizado las pruebas en una universidad andaluza no tendrán que presentar documentación adicional en sus centros académicos.

En la fase ordinaria, la primera adjudicación de plazas se publicará el 3 de julio, mientras que la segunda adjudicación llegará el 16 de julio. Posteriormente, se abrirá el periodo de resultas, con un total de cinco listas previstas entre el 24 de julio y el 8 de octubre.

Convocatoria extraordinaria de la PAU 2026

La convocatoria extraordinaria de la PAU se celebrará del 30 de junio al 2 de julio. En este caso, las calificaciones se conocerán el 9 de julio, fecha en la que también comenzará el plazo para presentar solicitudes de admisión.

Para esta fase extraordinaria, la primera adjudicación está prevista para el 24 de julio y la segunda, para el 3 de septiembre. Las tres listas de resultas se publicarán entre el 11 de septiembre y el 8 de octubre.