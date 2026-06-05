Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Congestión turística del Mercado de AtarazanasUbicación de la Nueva RosaledaHub de Unicaja en el PTASecuestro de una joven CampanillasPIB per cápita en MálagaApuñalamiento en la Alameda de ColónFundación Unicaja renueva a José Manuel DomínguezViviendas en Teatinos
instagramlinkedin

Comercios

Estos son los centros comerciales de Málaga que abrirán todos los domingos y festivos del verano

Desde el 7 de junio y hasta finales de septiembre, los comercios de la capital y de municipios turísticos como Marbella, Fuengirola, Torremolinos o Vélez-Málaga podrán abrir todos los días

Los centros comerciales y tiendas abrirán desde junio y hasta septiembre los siete días de la semana.

Los centros comerciales y tiendas abrirán desde junio y hasta septiembre los siete días de la semana. / Daniel Perez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

El verano comercial arranca en Málaga. Aunque el calendario todavía no haya dado oficialmente la bienvenida a la temporada estival, los comercios adaptan sus horarios a la mayor afluencia de visitantes.

Desde este 7 de junio y hasta el 27 de septiembre, numerosos establecimientos de la capital y de la provincia podrán abrir todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos, manteniendo su horario habitual.

La medida responde a la activación de las Zonas de Gran Afluencia Turística, una figura que permite ampliar los horarios comerciales en aquellos municipios con una elevada presencia de turistas durante determinados periodos del año.

En la provincia, esta autorización afecta a Málaga capital y a otros once municipios: Algarrobo, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Vélez-Málaga.

Qué comercios abrirán el domingo y los festivos

En la capital malagueña, podrán abrir desde este domingo centros comerciales como Larios Centro, Vialia-Estación María Zambrano, Plaza Mayor, McArthurGlen Designer Outlet, Málaga Plaza, Málaga Nostrum y Rosaleda. También lo harán grandes superficies como El Corte Inglés, Leroy Merlin, Muelle Uno o Ikea.

La apertura diaria también se extenderá a otros puntos de la provincia. Entre los espacios que podrán levantar la persiana los siete días de la semana se encuentran el Centro Comercial Rincón de la Victoria, Puerto Marina Shopping en Benalmádena, los centros de El Corte Inglés en Mijas y Marbella, La Cañada en Marbella, El Ingenio en Vélez-Málaga, CostasolCentro en Torremolinos y Miramar en Fuengirola.

Noticias relacionadas y más

Con esta ampliación, la provincia afronta el inicio de la temporada alta con una mayor flexibilidad comercial en sus principales zonas turísticas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La vecina desahuciada con una madre de 95 años pide ayuda al Ayuntamiento de Málaga: "Vengo a pedirles auxilio y amparo para mi familia"
  2. La nueva cafetería que acaba de abrir en Málaga con helados artesanos 100% sin gluten, sin azúcar y proteicos: los hacen cada día en su propio obrador
  3. La Junta de Andalucía no pidió un informe previo a Costas para autorizar el nuevo restaurante del paseo marítimo de Pedregalejo
  4. Málaga se asfixia por el calor: la Aemet activa la alerta amarilla por terral y máximas de 38ºC
  5. Málaga da el primer paso para cambiar la ordenanza de apertura de establecimientos
  6. Un hotel de cinco estrellas en Málaga lanza una oferta para residentes: cena, noche y desayuno por 250 euros
  7. Secuestro de una joven de 21 años en Campanillas: la Policía Local detiene a cuatro personas
  8. Detenidos tres hombres tras apuñalar en el cuello a un joven de 25 años en la Alameda de Colón

Estos son los centros comerciales de Málaga que abrirán todos los domingos y festivos del verano

Estos son los centros comerciales de Málaga que abrirán todos los domingos y festivos del verano

Hallan muertos por arma de fuego a un hombre y una mujer en la barriada de La Palma

Hallan muertos por arma de fuego a un hombre y una mujer en la barriada de La Palma

Llevan a la Fiscalía de Málaga un movimientos de tierra sin permiso en una de las parcelas donde podría ir la Nueva Rosaleda

Llevan a la Fiscalía de Málaga un movimientos de tierra sin permiso en una de las parcelas donde podría ir la Nueva Rosaleda

Los vecinos del Centro Histórico de Málaga exigen más control contra incendios tras el fuego del hotel Ibis

Campaña en el Mercado de Atarazanas: el Ayuntamiento de Málaga prohíbe a los turistas hacer fotos y bloquear los pasillos

Campaña en el Mercado de Atarazanas: el Ayuntamiento de Málaga prohíbe a los turistas hacer fotos y bloquear los pasillos

YoGo Loco: la marca malagueña que reinventa el yogur helado

La fiebre del pistacho multiplica por cinco la producción anual del grupo malagueño Dcoop

La fiebre del pistacho multiplica por cinco la producción anual del grupo malagueño Dcoop

Luis Sola, 64 años, paciente ostomizado en Málaga: “La bolsa me ha dado la vida”

Tracking Pixel Contents