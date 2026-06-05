Estos son los centros comerciales de Málaga que abrirán todos los domingos y festivos del verano

El verano comercial arranca en Málaga. Aunque el calendario todavía no haya dado oficialmente la bienvenida a la temporada estival, los comercios adaptan sus horarios a la mayor afluencia de visitantes.

Desde este 7 de junio y hasta el 27 de septiembre, numerosos establecimientos de la capital y de la provincia podrán abrir todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos, manteniendo su horario habitual.

La medida responde a la activación de las Zonas de Gran Afluencia Turística, una figura que permite ampliar los horarios comerciales en aquellos municipios con una elevada presencia de turistas durante determinados periodos del año.

En la provincia, esta autorización afecta a Málaga capital y a otros once municipios: Algarrobo, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Vélez-Málaga.

Qué comercios abrirán el domingo y los festivos

En la capital malagueña, podrán abrir desde este domingo centros comerciales como Larios Centro, Vialia-Estación María Zambrano, Plaza Mayor, McArthurGlen Designer Outlet, Málaga Plaza, Málaga Nostrum y Rosaleda. También lo harán grandes superficies como El Corte Inglés, Leroy Merlin, Muelle Uno o Ikea.

La apertura diaria también se extenderá a otros puntos de la provincia. Entre los espacios que podrán levantar la persiana los siete días de la semana se encuentran el Centro Comercial Rincón de la Victoria, Puerto Marina Shopping en Benalmádena, los centros de El Corte Inglés en Mijas y Marbella, La Cañada en Marbella, El Ingenio en Vélez-Málaga, CostasolCentro en Torremolinos y Miramar en Fuengirola.

Con esta ampliación, la provincia afronta el inicio de la temporada alta con una mayor flexibilidad comercial en sus principales zonas turísticas.