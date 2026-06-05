Unicaja reúne a más de 300 directivos para compartir los resultados del primer año del Plan Estratégico 2025-2027

La entidad financiera Unicaja ha celebrado esta semana en su sede central de Málaga durante dos días (jueves y viernes) su 22ª Convención, un encuentro que ha reunido a más de 300 directivos del grupo para compartir los resultados del primer año del Plan Estratégico 2025-2027, abordar los principales retos a los que se enfrenta la entidad y reforzar la colaboración interna como palanca para seguir avanzando en su ejecución. En el balance del primer año, la entidad ha valorado los progresos logrados en línea con los resultados de 2025, caracterizados por "una mejora de la rentabilidad, una posición sólida de capital y liquidez y una gestión del riesgo orientada a preservar la calidad del balance".

Bajo el lema ‘Cuando sumamos, crecemos’, Unicaja afirma que la convención ha alineado a los equipos directivos "en torno a una visión compartida, basada en la coordinación entre áreas, la cercanía al cliente y una gestión prudente orientada al crecimiento sostenible". La entidad afirma que el encuentro ha servido también para "reconocer la implicación y el esfuerzo de los equipos" en el desarrollo del plan durante su primer ejercicio. El banco apuesta por "consolidar lo ya avanzado y centrar la siguiente fase del Plan en una ejecución consistente y homogénea en toda la organización".

Unicaja y el objetivo de ser "un banco conversacional"

Durante las sesiones, loss responsables del banco, encabezados por el presidente, José Sevilla, y el CEO, Isidro Rubiales, han analizado las próximas prioridades, con especial atención a la experiencia del cliente, la mejora en las capacidades digitales y el avance en el objetivo de ser un banco conversacional, como ejes para seguir reforzando la propuesta de valor de Unicaja en un entorno "cada vez más competitivo".

En este escenario, la entidad ha puesto el acento en la necesidad de mantener criterios comunes, simplificar procesos y reforzar la coordinación entre áreas para ofrecer una experiencia coherente y diferencial en todos los territorios.

La sede central de Unicaja Banco, en la avenida de Andalucía de Málaga. / L.O.

Entre los participantes, se incluyen, además de la alta dirección de Unicaja, directivos de servicios centrales, una amplia representación de la red de oficinas y de las áreas de Negocio, así como perfiles técnicos y responsables de empresas del Grupo.

Unicaja: "Visión compartida para seguir avanzando"

Durante su intervención, el presidente de la entidad, José Sevilla, ha señalado que el primer año del Plan Estratégico confirma la importancia de compartir resultados y aprendizajes para seguir avanzando con una visión común".

"Cuando sumamos capacidades y experiencia, crecemos como organización y reforzamos un proyecto de largo plazo basado en la cercanía al cliente, la solidez financiera y una gobernanza responsable", ha explicado

Por su parte, el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, ha destacado que este encuentro "es un espacio fundamental para hablar de resultados, abordar con realismo los retos y reconocer el esfuerzo de los equipos".

"La estrategia se materializa en nuestro día a día, en cómo trabajamos juntos, cómo mejoramos nuestros procesos y cómo ofrecemos una mejor experiencia a nuestros clientes", ha afirmado.

De cara a los próximos meses, Unicaja continuará desarrollando las prioridades del Plan, avanzando con una ejecución "rigurosa y coordinada", apoyada en el trabajo conjunto de la organización. En este marco, la entidad reafirma su apuesta por un modelo de banca "cercana, eficiente y orientado al largo plazo", en el que sumar capacidades y experiencia es fundamental para seguir creciendo.