Los vecinos del Centro Histórico de Málaga exigen más control contra incendios tras el fuego del hotel Ibis

El incendio declarado el pasado 25 de mayo en Le Grand Café, establecimiento hostelero situado en la planta baja del hotel Ibis del Centro Histórico de Málaga, ha reabierto la preocupación vecinal por la seguridad en una de las zonas con mayor concentración de bares, restaurantes y locales de ocio de la ciudad. La Asociación de Vecinos Centro Antiguo ha exigido al Ayuntamiento de Málaga que refuerce las medidas de prevención, inspección y control frente al riesgo de incendios en el casco histórico.

El colectivo sostiene que el fuego, que obligó al desalojo completo del hotel y afectó a alrededor de un centenar de personas, debe interpretarse como “un aviso” sobre los riesgos existentes en un entorno urbano especialmente sensible, con edificios antiguos, calles estrechas y numerosos establecimientos de hostelería ubicados en los bajos de inmuebles residenciales.

El incendio del hotel Ibis reaviva la preocupación vecinal

La asociación vecinal considera que lo ocurrido en el hotel Ibis confirma que el riesgo de incendio en el Centro Histórico de Málaga “es real” y reclama que la seguridad de los residentes no quede subordinada a la actividad económica de ningún sector.

Entre los elementos que, según los vecinos, pueden agravar una emergencia de este tipo figuran la presencia de materiales inflamables, revestimientos de madera, sistemas de aislamiento acústico, acumulación de grasa en cocinas, almacenamiento de alcohol y el uso de elementos pirotécnicos en algunos establecimientos de ocio nocturno.

El colectivo advierte de que la concentración de locales en plantas bajas de edificios residenciales eleva la preocupación de quienes viven en el centro. “Un incendio como el del hotel Ibis en los edificios de viviendas del Centro Histórico provocaría una tragedia de proporciones imprevisibles”, sostiene la asociación.

La Opinión

Reclaman los resultados del plan de inspección de bares y locales de ocio

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo también pide al Ayuntamiento de Málaga que haga públicos los resultados del plan especial de inspección anunciado tras el incendio de varias discotecas en Murcia en 2023. Según recuerda el colectivo, aquel plan iba dirigido a establecimientos de hostelería, bares, pubs, discotecas y salas de fiesta.

Los vecinos critican que, dos años y medio después, solo se haya conocido la prórroga del plan durante un año más, pero no el balance de las actuaciones realizadas. Por ello, reclaman información concreta sobre cuántos locales se han inspeccionado, en qué calles se han llevado a cabo esas revisiones, qué irregularidades se han detectado y qué medidas se han adoptado.

La asociación pide además que se aclaren posibles sanciones, cierres o requerimientos efectuados a los establecimientos inspeccionados, con el objetivo de conocer el alcance real del control municipal sobre los negocios situados en una zona de alta densidad residencial y hostelera.

Calles estrechas, terrazas y edificios antiguos: factores de riesgo en el Centro Histórico

El colectivo vecinal subraya que el Centro Histórico de Málaga presenta condiciones urbanas que pueden complicar cualquier intervención de emergencia. A las calles estrechas y la antigüedad de muchos inmuebles se suman la proximidad entre edificios y las dificultades de acceso para los vehículos del Real Cuerpo de Bomberos.

La asociación también señala la ocupación de la vía pública por terrazas como un posible obstáculo para la maniobra de los servicios de emergencia. A su juicio, este factor puede retrasar los tiempos de intervención en caso de incendio, especialmente en calles con poco margen de paso.

Los vecinos insisten en que su reclamación no responde a un problema de convivencia, sino de seguridad ciudadana y protección de las personas que residen en el barrio.

Tres medidas para prevenir incendios en el Centro de Málaga

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo plantea tres demandas al Ayuntamiento de Málaga tras el incendio del hotel Ibis. La primera es la publicación inmediata de los resultados del plan de inspección de 2023, con datos detallados sobre locales revisados, calles afectadas, incidencias detectadas y medidas adoptadas.

La segunda es la puesta en marcha de inspecciones periódicas y transparentes en los establecimientos de hostelería y ocio situados bajo viviendas. La tercera, la elaboración de un plan específico de prevención de incendios para el Centro Histórico, adaptado a las características del barrio y a sus condiciones urbanas.

Para los residentes, el fuego registrado en Le Grand Café debe servir para revisar los protocolos de prevención y control antes de que se produzca una emergencia de mayor gravedad en un edificio residencial.