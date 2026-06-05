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Los vecinos de la Junta de los Caminos llevan a la Fiscalía una infracción urbanística de movimientos de tierra, en una de las parcelas donde podría ir la Nueva Rosaleda

Los vecinos denuncian que en la parcela, una de las barajadas para la Nueva Rosaleda, el promotor no cumple una orden de reposición de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 2022. También han acudido al Defensor del Pueblo Andaluz

Trasiego de camiones en la parcela denunciada, en la Junta de los Caminos, en una foto de febrero de este año.

Trasiego de camiones en la parcela denunciada, en la Junta de los Caminos, en una foto de febrero de este año. / archivo vecinal

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Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

La Asociación de Vecinos Junta de los Caminos y Diseminados ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, por «actividad ilegal de movimientos de tierra y vertidos», cerca de la calle Junta de los Caminos, en el Puerto de la Torre, señala el escrito.

Se trata de un suelo destinado a equipamiento metropolitano y de hecho, es uno de los cuatro emplazamientos que se barajan «para el nuevo estadio de La Rosaleda», informa a La Opinión, al pie de los terrenos, el presidente vecinal Rafael Linares.

Según informan los vecinos en su escrito a la Fiscalía, el promotor de esta actuación, Antonio Otero, que no es el propietario de los terrenos, ha llevado a cabo obras sin licencia municipal, para el relleno y nivelación de la parcela, en las que se han empleado 197.707 m3 de tierras y escombros «ilegalmente vertidos».

La polémica parcela de la Junta de los Caminos, en una imagen de mayo, es una de las posibles para levantar el nuevo Estadio de La Rosaleda.

La polémica parcela de la Junta de los Caminos, en una imagen de mayo, es una de las posibles para levantar el nuevo Estadio de La Rosaleda. / A.V.

Las obras recibieron, en junio 2020, una primera denuncia de la Policía Local y por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en febrero de 2021, una orden de «paralización inmediata». Al año siguiente, en enero de 2022, la GMU dictó una «orden de reposición de la parcela a su estado previo al relleno y nivelación».

La Gerencia Municipal de Urbanismo dio entonces una semana de plazo para iniciar el cumplimiento de la orden, y seis semanas para ejecutarlas. En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento comunicaba que el promotor se enfrentaba a doce multas coercitivas del 10 por ciento del valor de las obras (un mínimo de 600 euros al mes) o a la ejecución subsidiaria. Los vecinos critican que, hasta la fecha, solo se le ha impuesto «la primera multa coercitiva».

Otra de las fotos de movimiento de tierras en la parcela de la Junta de los Caminos, el pasado febrero.

Otra de las fotos de movimiento de tierras en la parcela de la Junta de los Caminos, el pasado febrero. / Archivo vecinal

Un promotor reincidente

En el escrito se señala además que Antonio Otero ya ha sido objeto «de paralización de obras y expedientes sancionadores por hechos idénticos (...) en otras parcelas próximas», en 2018 y 2019.

En octubre de 2024, el Consistorio desestimó el recurso que este interpuso. Sin embargo, la asociación de vecinos denuncia que la actividad ilegal ha continuado tanto en 2025 como en 2026, sin que haya restaurado el terreno.

Un coche de la Policía Local acude a los terrenos de la Junta de los Caminos por los movimientos de tierra, en septiembre de 2025.

Un coche de la Policía Local acude a los terrenos de la Junta de los Caminos por los movimientos de tierra, en septiembre de 2025. / Archivo vecinal

«Cada vez que le interesa, manda camiones y excavadoras y se lleva la tierra de ahí; lo restablece a su ritmo, cuando eso tenía un plazo», lamenta Salvador Romero, dirigente vecinal y antiguo empleado de la GMU, que alerta de que «dentro de equis tiempo, como el Ayuntamiento no ejecute por ejecución subsidiaria, ya no hay quien mueva eso de ahí; y si no se mueve, ¿quién retira toda esa tierra?», comenta al frente de parcela.

Salvador Romero fue, precisamente, el vecino que el pasado pleno municipal, intervino para criticar «cinco años de impunidad en la parcela ilegal».

Los terrenos, en junio de hace un año, con la barriada de la Junta de los Caminos al fondo, en el Puerto de la Torre.

Los terrenos, en junio de hace un año, con la barriada de la Junta de los Caminos al fondo, en el Puerto de la Torre. / Archivo vecinal

Los tres intentos del Defensor del Pueblo Andaluz con el Ayuntamiento

Por otra parte, el colectivo vecinal ha llevado el caso al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha solicitado información al Ayuntamiento de Málaga en tres ocasiones (en marzo, abril y junio de este año), «ante la falta de respuesta», comunicó este organismo a los vecinos el martes pasado.

Noticias relacionadas y más

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales indicaron ayer que el expedientes de infracciones «sigue su trámite», y recordaron que la GMU pueden incoar «hasta 12 procedimientos sancionadores que llevan aparejados multas coercitivas», por un importe del mencionado 10 por ciento. También señalaron que, si la denuncia es admitida a trámite por la Fiscalía «el procedimiento sancionador se suspende hasta que se resuelve el judicial».

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