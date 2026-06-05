Vox reclama una mayor presencia policial en las calles para reducir las violaciones en Málaga: "Las instituciones deben abandonar la complacencia y afrontar la realidad de las mujeres"

Vox ha reaccionado esta mañana al balance de criminalidad en Málaga que preocupa especialmente en el incremento interanual del 25% de violaciones durante el primer trimestre de 2026. El presidente de Vox en Málaga y diputado autonómico, Antonio Sevilla, ha alertado de estas cifras, que suponen 40 denuncias registradas respecto a las 32 contabilizadas en los mismos meses de 2025, y reclama una mayor presencia policial en las calles para acabar con la problemática.

Sevilla ha advertido de que estos datos evidencian que la provincia de Málaga "tiene un problema serio con las formas más graves de criminalidad sexual", especialmente porque el incremento se produce mientras el conjunto de los delitos contra la libertad sexual desciende ligeramente, al pasar de 176 a 174 casos, un 1,1% menos. "No podemos conformarnos con que el número total de delitos sexuales disminuya de manera mínima cuando las agresiones con penetración, que constituyen los hechos más graves, se están disparando", ha señalado el presidente provincial de Vox.

Las agresiones sexuales con penetración representaban el 18,2% del total de delitos sexuales denunciados en el primer trimestre de 2025. Un año después, su peso se aproxima al 23%. "Hay menos delitos sexuales en términos globales, pero los casos de mayor gravedad aumentan con enorme fuerza. Esa evolución exige una respuesta institucional inmediata y contundente", ha destacado Sevilla.

Antonio Sevilla ha considerado "inaceptable" que este crecimiento coincida con una reducción del 1,5% de la criminalidad total en la provincia. "Que la delincuencia general baje no puede ocultar que las agresiones sexuales con penetración aumentan un 25%. Estamos hablando de delitos de extrema gravedad y de víctimas que necesitan protección, apoyo y una respuesta eficaz de las administraciones", ha aseverado.

Ante este aumento de las agresiones sexuales con penetración, Vox reclama el refuerzo de las políticas de prevención, una mayor presencia policial y el aumento de las medidas de seguridad en las zonas de ocio. "Las instituciones deben abandonar la complacencia, afrontar la realidad y emplear todos los recursos necesarios para proteger a las mujeres y garantizar la seguridad en nuestras calles", ha concluido Antonio Sevilla.