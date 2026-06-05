YoGo Loco: la marca malagueña que reinventa el yogur helado

Pasa por la calle Strachan cualquier tarde y lo escucharás antes de verlo: música desbordando la acera, carcajadas desde dentro, y esa energía inconfundible de los sitios donde siempre está pasando algo. Ese algo es YoGo Loco — el concepto de yogur helado de autoservicio que abrió su tienda insignia en Málaga y que desde entonces no ha parado de convertir a los curiosos de primera vez en clientes de toda la vida.

Hecha en Málaga para Málaga

YoGo Loco es, en su esencia, una historia malagueña. La marca nació aquí, su primera tienda abrió aquí, y el carácter de esta ciudad — abierta, sociable, vitalista sin pedir perdón — está presente en todo lo que hace. Para su fundadora Andreea y su familia, Málaga no era simplemente un lugar conveniente. Era el hogar natural para un concepto construido sobre la conexión entre personas y la convicción de que cualquier momento cotidiano puede convertirse en algo especial.

“No estamos en el negocio de vender yogur helado. Estamos en el negocio de regalar experiencias.” Andrea, fundadora de YoGo Loco

En YoGo Loco cada cliente se "fabrica" su yogur helado / La Opinión

Tu copa, tus reglas

El modelo de YoGo Loco es engañosamente sencillo, y esa sencillez es precisamente el punto. Entras, coges un vaso, y a partir de ahí la creación es completamente tuya. Una hilera de dispensadores ofrece una selección rotativa de sabores — yogures helados italianos y españoles de primera calidad, junto con açaí brasileño elaborado a partir de una mezcla exclusiva de bayas de açaí, arándanos rojos y grosellas negras que se ha convertido en uno de los grandes reclamos del local. Puedes servirte tanto o tan poco como quieras de cada máquina, combinar sabores, mezclarlos, o entregarte sin reservas a uno solo.

Después, los toppings. Fruta fresca, piezas de chocolate premium, frutos secos, miel, salsas y una selección de golosinas — todos productos originales de marca, nunca imitaciones. Aquí no encontrarás sucedáneos ni marcas blancas. En YoGo Loco, lo auténtico es lo único que vale. Y lo mejor: no hay penalización por ser ambicioso, porque todos los toppings están incluidos. Tras los toppings, libre elección entre una gran variedad de salsas originales como chocolate Kinder Bueno, pistacho, dubai o la clásica Nutella emanando de una hipnotizante fuente de chocolate. Cuando tu copa esté lista, la pones en la báscula del mostrador y pagas por peso. Poco o mucho — la elección, y la cuenta, siempre es tuya.

Para quienes buscan un capricho ligero y saludable, la opción está ahí: una base de yogur natural o açaí, frutos rojos frescos y un chorrito de miel, que apenas registra nada en la báscula. Para quienes quieren entregarse a la indulgencia total — una torre de chocolate, caramelo y todo lo que se te ocurra — eso también está completamente al alcance. YoGo Loco atiende por igual a los dos impulsos, y no juzga ninguno.

En YoGo Loco, lo auténtico es lo único que vale. / La Opinión

Para todo el mundo, sin excepción

La inclusividad no es un reclamo de marketing en YoGo Loco — está integrada en la carta. Las opciones veganas, sin gluten, sin lactosa y halal conviven con el resto de sabores sin etiquetas llamativas ni anuncios especiales, simplemente presentes. Nadie tiene que preguntar dos veces ni sentir que su necesidad dietética es algo secundario. La idea es que todo el que cruce la puerta encuentre algo que sea, sin ninguna duda, suyo.

La experiencia empieza antes de pedir

Entra en cualquier YoGo Loco y el ambiente te golpea nada más poner un pie dentro. Una bola de discoteca captura la luz desde el techo. La música llena el espacio. Las fuentes de chocolate caen en cascada en la barra de toppings. El equipo — fichado expresamente por su energía y su trato — tiene tanta probabilidad de estar riéndose con un cliente como de estar explicando a qué sabe la combinación de mango y açaí.

Cerca de la entrada, un temporizador digital espera tu desafío. Detenlo exactamente en cinco segundos y toda tu copa es gratis. Parece fácil. En la práctica, resulta completamente adictivo — y resume a la perfección la filosofía YoGo Loco. Cada detalle, desde la puerta de entrada hasta la despedida final, está diseñado para sorprender.

Un programa de fidelización asegura que la relación no termine en la caja. Los clientes habituales acumulan recompensas con cada visita, y dado que la mayoría de quienes prueban YoGo Loco una vez suelen volver — a menudo con toda la familia — el programa se ha convertido en una comunidad real por derecho propio.

Cuando entras en YoGo Loco, lo primero que ves es una bola de discoteca capturando la luz desde el techo / La Opinión

Creciendo desde las raíces

Lo que empezó en la calle Strachan está en plena expansión. Nuevas tiendas YoGo Loco están de camino a Granada y Barcelona, cada una con los mismos valores, la misma calidad y el mismo compromiso con la experiencia que la tienda de Málaga ha consolidado en silencio como su mayor activo. La marca crece no diluyendo lo que es, sino compartiéndolo.

Para quienes aún no han pasado por allí, la invitación es sencilla. Entra. Crea algo. Ponlo en la báscula. Y si por casualidad consigues parar el temporizador en exactamente cinco segundos — esa, te la regalamos nosotros.

Para más información

Dirección: C. Strachan, 4, Distrito Centro, 29015 Málaga

Web: yogo-loco.com

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