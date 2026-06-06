Retiran los equipos de aire acondicionado del hotel Ibis, en el Centro de Málaga «antes de que pudiera caer a plomo»

El Ayuntamiento de Málaga ha comenzado a retirar elementos del hotel Ibis, en el Centro de Málaga, para reducir el riesgo de desprendimientos tras el incendio declarado el pasado 25 de mayo en la cafetería situada en la planta baja del establecimiento. El fuego obligó esa madrugada a evacuar a más de un centenar de huéspedes, aunque no se registraron daños personales.

La medida se ha adoptado como actuación preventiva mientras el inmueble continúa bajo vigilancia de los Bomberos. Aunque el incendio se encuentra controlado desde hace días, en el edificio aún se aprecia algo de humo y el Consistorio mantiene la cautela hasta poder confirmar su extinción definitiva.

El concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, señaló que el Ayuntamiento prevé dar por extinguido el fuego «más pronto que tarde». El edil aclaró: «no es que haya estado dos semanas incendiándose» el hotel, sino que las características de la estructura han obligado a prolongar el seguimiento técnico y la presencia preventiva de los efectivos.

Incendio en el Hotel IBIS y en Le Grand Café de Málaga. / Álex Zea

Bomberos mantienen la vigilancia tras el incendio del hotel Ibis Málaga Centro

El incendio del hotel Ibis Málaga Centro ha requerido un operativo prolongado por las condiciones del forjado afectado. Según explicó Barrionuevo, se trata de una estructura de madera recubierta con otro material, lo que ha dificultado la intervención directa y ha obligado a los Bomberos a esperar a que termine de consumirse para garantizar la seguridad.

Tras doce días de operativo, los efectivos de Bomberos continúan en la zona de forma permanente y preventiva. El fuego está controlado desde hace días, pero el Ayuntamiento de Málaga mantiene las medidas de vigilancia hasta que pueda confirmar que no existe riesgo de reactivación ni de caída de elementos del inmueble.

La prioridad municipal, según el dispositivo desplegado, pasa por asegurar el edificio y evitar daños a terceros, especialmente por la posible caída de materiales hacia la vía pública.

La Opinión

Retirada de maquinaria de climatización en la cubierta del edificio

Una de las actuaciones más relevantes se ha llevado a cabo en la cubierta del hotel. Un camión pluma, con la colaboración de personal de Bomberos, retiró el sistema de climatización situado en la parte superior del edificio después de que el Ayuntamiento requiriera a la propiedad el desmontaje de esta maquinaria.

El objetivo de esta intervención es aligerar peso sobre el forjado y reducir el riesgo de desprendimientos. Barrionuevo detalló que los equipos de aire acondicionado estaban situados sobre una zona del forjado que se estaba «desprendiendo un poco», aunque la maquinaria se apoyaba sobre una viga y, en principio, «no tenía problemas».

Pese a ello, el Consistorio optó por actuar de forma preventiva antes de que pudiera producirse una caída. El concejal explicó que la retirada se ordenó «antes de que pudiera en un momento determinado caer a plomo», dentro de las medidas de seguridad activadas tras el incendio.

Vallado, tapiado y apuntalamiento: las medidas de seguridad en el hotel Ibis

La retirada de elementos de la cubierta no es la primera medida cautelar adoptada en el hotel Ibis Málaga Centro tras el incendio. El pasado 27 de mayo, después de una primera inspección, el Ayuntamiento requirió a la propiedad el vallado perimetral del inmueble para evitar daños a terceros por posibles caídas de material a la vía pública.

Esa actuación quedó ejecutada el día 30 de mayo, según la información municipal. Además, el Consistorio también ordenó el tapiado de los huecos de fachada para impedir el acceso al interior del edificio, salvo al personal técnico autorizado.

Entre las actuaciones pendientes o vinculadas al avance de los trabajos figuran también el desescombro del local de la planta baja en la zona sur y el apuntalamiento de la estructura conforme se vayan retirando los escombros.

Fachada norte del hotel Ibis, este lunes, 1 de junio. / Javier Lerena

El incendio se declaró el 25 de mayo en la cafetería del hotel

El fuego se originó el pasado 25 de mayo en la cafetería de la planta baja del establecimiento. La emergencia obligó a evacuar de madrugada a más de un centenar de huéspedes del hotel, situado en el centro de Málaga, sin que se registraran heridos.

Desde entonces, el Ayuntamiento y los Bomberos han mantenido un operativo preventivo sobre el edificio. La evolución del incendio y las características de la estructura afectada han obligado a prolongar las medidas de control y seguridad, aunque desde hace días no se aprecia fuego activo.

El Consistorio trabaja ahora en asegurar el inmueble y reducir cualquier riesgo asociado a la estabilidad de los elementos afectados por el incendio. La retirada de maquinaria de la cubierta, el vallado del perímetro, el tapiado de huecos y el futuro apuntalamiento forman parte de ese dispositivo de prevención.