Málaga abre su año como Capital Europea de la Cultura Gastronómica con más de 100 actividades

Málaga ya ejerce como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026/2027. La ciudad ha presentado el programa de actividades de este reconocimiento, concedido por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía, con el objetivo de situar su cocina, su despensa y su forma de entender la mesa como parte esencial de su identidad cultural.

El Ayuntamiento de Málaga ha dado a conocer las principales líneas de esta capitalidad en un acto celebrado en el Salón de los Espejos, donde se ha subrayado que la distinción no se plantea únicamente como un escaparate turístico, sino como una oportunidad para reforzar el patrimonio culinario malagueño, impulsar el producto local y acercar la gastronomía a vecinos, profesionales y visitantes.

Presentación de Málaga como capital europea gastronómica. / l.o.

Málaga toma el relevo de Gdansk

La capitalidad llega después de que Málaga recogiera el testigo de Gdansk durante el V Congreso Europeo de Gastronomía, celebrado en la ciudad polaca. En la presentación han participado el alcalde, Francisco de la Torre; el concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido; el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado; y los copresidentes de la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía, Rafael Ansón y Maciej Dobrzyniecki, junto a representantes de las entidades colaboradoras.

Qué significa ser Capital Europea de la Cultura Gastronómica

La Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica es un título honorífico que la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía concede cada año a una ciudad europea representativa. La designación implica el desarrollo de actividades, encuentros e iniciativas durante el periodo de capitalidad para dar a conocer tanto la gastronomía de la ciudad elegida como la diversidad culinaria europea.

En el caso de Málaga, el reconocimiento pone el foco en su cocina mediterránea, la calidad de sus productos, el peso de su sector hostelero y su capacidad para unir gastronomía, cultura, turismo, sostenibilidad e innovación.

Un programa de ciudad con vocación de legado

La capitalidad se ha diseñado como un programa de ciudad, con la intención de dejar huella más allá del calendario oficial. Entre sus objetivos figuran reforzar la participación ciudadana, promover prácticas sostenibles, apoyar la formación profesional y consolidar redes de cooperación europeas vinculadas a la gastronomía.

El planteamiento busca que la gastronomía malagueña se entienda como un elemento cultural de primer orden, ligado al territorio, a la memoria colectiva, al producto de cercanía y al talento de quienes trabajan en la hostelería y la restauración.

Exquisitos espetos malagueños. / l.o.

“Málaga, donde comer es cultura”

El programa se desarrollará bajo el lema: “Málaga, donde comer es cultura”. La idea central es presentar la cocina malagueña no solo como una oferta culinaria o turística, sino como una expresión cultural vinculada al modo de vida de la ciudad y de la provincia.

El calendario previsto supera el centenar de actividades y acciones, que se irán celebrando en los próximos meses. La programación se apoya en tres grandes ejes: el origen, para mostrar la despensa malagueña como cultura viva; la excelencia, centrada en el producto local y la restauración de calidad; y el futuro, con especial atención al kilómetro cero, el mar, la sierra y la huerta.

Más de 100 actividades para vecinos, profesionales y visitantes

Málaga será durante este periodo embajadora de la gastronomía mediterránea en Europa. El programa incluye más de 100 actividades y acciones orientadas tanto al público general como al sector profesional, con propuestas que combinan divulgación, formación, promoción del producto local y encuentros gastronómicos.

La programación reúne a un amplio número de entidades de la comunidad gastronómica malagueña, entre ellas la Diputación de Málaga, a través de Sabor a Málaga; la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía; Mahos; La Carta Malacitana; el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga; UMA-Gastrocampus de innovación; la Academia Gastronómica de Málaga; y el Club Gastronómico KM0.

El gazpachuelo de Málaga ha sabido amoldarse a las nuevas tendencias gastronómicas. / L.O.

‘Málaga en 10 platos’ y cenas con capitales europeas

Entre las propuestas impulsadas por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía figura el evento ‘Málaga en 10 platos’, concebido para condensar la identidad culinaria de la ciudad en una sola mesa.

También están previstas cenas con cocineros de anteriores Capitales Europeas —Cracovia, Oeiras, Estocolmo, Madrid y Gdansk—, que permitirán abrir un diálogo gastronómico entre Málaga y otras ciudades del continente.

Sabor a Málaga lleva la capitalidad a toda la provincia

La Diputación de Málaga incorporará a la capitalidad las actividades de Sabor a Málaga, con la intención de extender el alcance de la distinción al conjunto de la provincia. La marca promocional tiene programadas más de 70 actividades hasta mayo del próximo año, en las que se proyectará la imagen de la capitalidad.

Entre ellas destacan las ferias gastronómicas que se celebran en las comarcas, concursos de productos, jornadas profesionales, rutas gastronómicas, acciones como Chefs for Children y congresos especializados. Además, se está organizando un gran evento promocional en Madrid para difundir la esencia de la cultura gastronómica malagueña.

Capital Europea de la Cultura Gastronómica. / l.o.

Cocina tradicional, Picasso y catas populares

A estas iniciativas se suman los talleres experimentales de cocina tradicional en escuelas de hostelería de Mahos, orientados a poner en valor recetas y técnicas vinculadas al territorio.

La Carta Malacitana desarrollará ‘La Gastronomía en Picasso’, con menús inspirados en la obra del pintor malagueño, mientras que el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga promoverá catas populares en barrios y espacios culturales abiertos.

La UMA rastreará recetas perdidas

La Universidad de Málaga participará con un taller de geolocalización de recetas perdidas, en el que estudiantes del Grado de Ciencias Gastronómicas rastrearán recetas no escritas en la provincia.

La iniciativa conecta formación, investigación y memoria oral, con el objetivo de recuperar elaboraciones que forman parte del patrimonio gastronómico de Málaga y que, en muchos casos, se han transmitido fuera de los recetarios convencionales.

Miradas externas y homenaje gastronómico

La Academia Gastronómica de Málaga desarrollará el ciclo de charlas ‘Málaga desde fuera’, centrado en la mirada de grandes nombres de la gastronomía nacional sobre la cocina malagueña.

Además, el Club Gastronómico KM0 dedicará una edición especial de su ciclo ‘Malagueños con Sabor’ a Enrique Mapelli y Mari Pepa Estrada, dos figuras vinculadas a la historia gastronómica de la ciudad.

Málaga, escaparate europeo de la cocina mediterránea

Con esta programación, Málaga aspira a reforzar su papel como referente europeo en gastronomía mediterránea, apoyándose en una combinación de tradición, producto de proximidad, talento hostelero, divulgación cultural e innovación.

La capitalidad no solo busca atraer visitantes, sino también reivindicar que la cocina malagueña forma parte de la identidad de la ciudad y de la provincia. Una manera de entender la mesa en la que conviven el mar, la huerta, la sierra, los vinos, las pasas, la hostelería y una cultura culinaria que ahora se proyecta hacia Europa.