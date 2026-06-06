Málaga planta 1.583 nuevos árboles en calles, parques y colegios de sus 11 distritos

Málaga ha incorporado 1.583 nuevos árboles en calles, parques, zonas verdes y centros educativos de sus 11 distritos dentro de la última campaña anual de plantación impulsada por el Ayuntamiento. La actuación, iniciada en otoño y ya finalizada, forma parte de la estrategia municipal para aumentar la masa arbórea y avanzar en el reverdecimiento de los espacios urbanos.

Del total de ejemplares plantados, 1.416 se han ubicado en la vía pública y en zonas verdes, mientras que otros 167 árboles se han destinado a centros educativos. Con esta intervención, la ciudad alcanza ya alrededor de 112.000 árboles urbanos, sin contar los situados en zonas forestales.

La campaña se ha desarrollado a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental y tiene como objetivo mejorar la calidad ambiental de la ciudad, ampliar las zonas de sombra y favorecer una trama urbana más adaptada a los efectos del calor.

Más sombra, biodiversidad y reducción de las islas de calor

El incremento del arbolado urbano tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos. Los nuevos árboles contribuyen a mejorar la calidad del aire, generar sombra en calles y plazas, reducir el efecto de las islas de calor y crear espacios más amables para el tránsito peatonal.

Además, la plantación de nuevos ejemplares favorece la biodiversidad urbana, ya que los árboles sirven de refugio y hábitat para aves e insectos. Este tipo de actuaciones cobra especial importancia en una ciudad como Málaga, donde las altas temperaturas y los episodios de calor hacen cada vez más relevante la presencia de sombra natural en los barrios.

Según los datos municipales, en las siete últimas campañas se han plantado 9.684 árboles en la ciudad, una cifra que refleja la continuidad de las actuaciones de renovación y ampliación del arbolado en los distintos distritos.

Este contenido muestra las áreas de confort climático.

Qué especies se han plantado en Málaga

Entre las especies más utilizadas en estas campañas figuran el hibisco, almez, naranjo agrio, lapacho rosado, flamboyán, ciclamor canadiense, sófora y pitanga. La mayoría son árboles de porte medio, seleccionados para reducir el impacto de las raíces sobre el subsuelo y el acerado.

La elección de las especies resulta clave en la planificación del arbolado urbano. No solo se tiene en cuenta su capacidad para generar sombra o adaptarse al clima, sino también su comportamiento en calles, aceras, plazas y zonas de tránsito. El objetivo es compatibilizar el crecimiento de los ejemplares con la conservación del espacio público y la accesibilidad peatonal.

Mantenimiento del arbolado y zonas verdes de Málaga

El mantenimiento del arbolado urbano y de las zonas verdes municipales corre a cargo de las empresas adjudicatarias del servicio, con un contrato de 18,5 millones de euros, IVA incluido. Estos contratos se encuentran actualmente en su segunda y última prórroga anual, aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 28 de abril.

Quedan fuera de estos contratos los espacios gestionados por entidades urbanísticas de conservación. Para estos ámbitos, el Ayuntamiento concede subvenciones por un importe total de 700.000 euros, destinadas al mantenimiento de esas zonas.

El Servicio de Parques y Jardines supervisa los trabajos mediante un equipo de ingenieros técnicos agrícolas y a través de la aplicación MyTreeRisk, una herramienta que permite hacer seguimiento de actuaciones como podas, riegos, fumigaciones o recogida de frutos.

Los naranjos refrescan las ciudades en verano / Agencias

Cómo consultar los árboles de cada distrito

Los vecinos pueden consultar información sobre el arbolado urbano a través de la web del Área de Sostenibilidad Medioambiental. Esta plataforma permite conocer la localización y la especie de los árboles situados en calles, plazas y jardines públicos de los 11 distritos de Málaga, además de acceder a información actualizada sobre las labores de mantenimiento.

La herramienta ofrece así una función de servicio público para quienes quieran conocer mejor el patrimonio verde de su barrio o comprobar las actuaciones previstas en el entorno más cercano.

Con esta nueva campaña, Málaga refuerza su red de arbolado urbano y suma nuevos ejemplares en espacios de uso diario como colegios, parques y calles, en una actuación orientada a mejorar la calidad ambiental, ampliar las zonas de sombra y hacer la ciudad más habitable.