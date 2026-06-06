Sorteos
Parte del primer premio de la Lotería deja 1,5 millones en Churriana
La administración de la calle Torremolinos ha vendido un décimo del 97.984, premiado con 1.500.000 euros al número
Una parte del 97.984, agraciado este sábado con el primer premio del sorteo extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional, dotado con 1.500.000 euros al número, se ha consignado en Málaga capital y Motril (Granada).
En concreto, se ha vendido en el despacho receptor situado en el numero 39 de la calle Torremolinos, del barrio de Churriana, en Málaga capital, y en el ubicado en el centro comercial situado en la carretera de Málaga en Motril, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado. Este primer premio también se ha consignado en diversas localidades de Santa Cruz de Tenerife y Gavà (Barcelona).
El segundo premio del sorteo de este sábado, dotado con 300.000 euros al número, ha recaído en el 86.985.
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