Regantes del Guadalhorce denuncian nuevos retrasos en el reparto de agua

La organización agraria Asaja ha denunciado en Málaga la situación que padecen muchos regantes del río Guadalhorce, como consecuencia del retraso en la distribución de las cuotas de agua. Alegan sus portavoces que habitualmente el acceso al agua de cara a la temporada estival se produce a partir del 15 de abril. La excepción son los periodos de sequía, afortunadamente ya superados. En este momento, con los tres embalses del Guadalhorce al 100% se da la paradoja de que fincas situadas junto a este río carecen de suministro aún cuando a pocos metros baja abundante agua por el cauce más caudaloso de la provincia malagueña.

Preocupación de los agricultores

Asaja solicita «medidas urgentes» para restablecer el riego, al objeto de que puedan planificarse los cultivos y se eviten pérdidas en las explotaciones de esta comarca malagueña. Así se ha dirigido a la Junta de Andalucía y otras administraciones competentes, a las que advierte de que esta situación «afecta aún a una importante superficie de cultivo del Guadalhorce y genera una creciente preocupación entre los agricultores, por las consecuencias que ya les está ocasionando en la presente campaña.

El presidente de Asaja en Málaga, Baldomero Bellido, denuncia que los productores se encuentran ante una «situación difícil de comprender después de un año especialmente lluvioso. Los agricultores vemos cómo el río Guadalhorce lleva agua y, sin embargo, una gran parte de nuestras instalaciones de riego siguen sin recibir ni una gota. Es una situación que genera una enorme frustración y que requiere una solución inmediata», afirmaba este viernes.

Una campaña en riesgo

El retraso en la puesta en funcionamiento de los regadíos está condicionando seriamente, a su juicio, a la planificación que ya habían hecho de los cultivos. «Muchos agricultores con plantones encargados no pueden ni retirarlos ni realizar sus siembras con las garantías necesarias, lo que está poniendo en riesgo el desarrollo normal de la campaña que se esperaba tras los buenos episodios de lluvia vividos y la cantidad almacenada en los embalses, parece que es un problema que haya llovido pues el inicio se va a retrasar más que otras campañas», argumenta Bellido.

La organización muestra su preocupación por los cultivos permanentes, especialmente los cítricos y tropicales. Las elevadas temperaturas registradas en las últimas semanas, episodios de terral y el adelanto de las condiciones propias del verano «hacen imprescindible el aporte de agua» para asegurar el correcto desarrollo de los árboles y el cuaje de fruta.

«Nos preocupa especialmente la situación de cultivos como el aguacate, el mango, el limón o la naranja, que necesitan ya riegos regulares. Si este problema se prolonga, puede verse comprometida parte de la floración y de la producción», denuncia este portavoz provincial. Y se lamenta de que sigan pendientes actuaciones de reparación en sifones, canaletas e instalaciones, cuya revisión debería haberse completado antes del inicio de los nuevos riegos.