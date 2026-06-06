Crónicas de la ciudad
El Urbanismo de Málaga sigue 'achicando espacios' de cara al Mundial de fútbol
En la magistral planificación de Málaga, sorprende la audacia de nuestros cargos públicos, para que todo solar que se precie en el casco urbano tenga su ración de torres de alto copete y, si es posible, con piscina ‘infinity’
En el Urbanismo malaguita, una ciencia que ha ido mutando hasta la actual expendiduría de improvisaciones, hay una máxima no escrita que asegura que «Todo lo susceptible de ser edificado, terminará por ser edificado».
Ahora que Málaga sufre una implosión social -y algo tendrá que ver la sagaz política que nos ha catapultado al ‘estrellato nacional’ en número de pisos turísticos y otros coladeros inmobiliarios- esta máxima podría dar esperanzas a las decenas de miles de personas que buscan una vivienda o una habitación en la capital, sin necesidad de empeñar sus riñones en el mercado negro o emigrar a Alcaudete.
No hay que desesperar; pero lo cierto es que, quitando el esfuerzo del IMV con las viviendas sociales, la maquinaria urbanística sigue con la ejemplar querencia 'mundialista' de achicar espacios y rellenar todo hueco libre en el casco urbano con torres de ‘alto standing’ y, si es posible, con piscina ‘infinity’.
De la Torre de San Telmo a La Luz
Hay excepciones, claro, como en la Torre de San Telmo, donde las recomendaciones de la ficha urbanística de tocar ‘lo mínimo’ este veterano barrio de casas mata, han sido sabiamente ignoradas, y los vecinos recibirán como premio ración doble de apartamentos turísticos, para animarles el tráfico, además de las noches de verano. En realidad, las de las cuatro estaciones.
Y qué decir del barrio de La Luz, donde se hacinan en armonía 644 habitantes por hectárea. Cualquier urbanista sin visión de futuro habría reservado la pastilla triangular de entrada, en la avenida de Velázquez, para zona verde o equipamiento. En su lugar, los vecinos serán agraciados con un exclusivo bloque de 16 plantas.
No hay que extrañarse, por tanto, de que, desde el PGOU de 1983 a hoy, los terrenos de Repsol hayan perdido 100.000 m2 de improductivas zonas verdes para dejar sitio a hermosos rascacielos, iconos de la altura material -y financiera-.
Surgirán nuevos iconos de la altitud en El Bulto, donde las vistas desde el jacuzzi serán tan espectaculares como las que disfrutarán algún día los más afortunados desde la parcela de la actual estación de autobuses.
Y en Tamese, la última fábrica de la Málaga metalúrgica, hoy ocupada brillantemente por Sohrlin, qué menos que demolerla y hacer historia con pisos frente al mar, desde los que otear la -desigual- prosperidad de esta ciudad.
Aprovechar el aprovechamiento
Nunca antes el llamado ‘aprovechamiento urbanístico’ se ha aprovechado tanto como con este Ayuntamiento que, mientras idea nuevas improvisaciones, ya ha dejado para la posteridad las Torres de Martiricos, selectos edificios pantalla que han enriquecido las pobres vistas del Centro Histórico.
El Urbanismo en Málaga debe avanzar con los tiempos, por eso, yerran quienes critican que esta sea una ciudad ‘a la carta’ para los más pudientes. Falso de toda falsedad. Es un inalcanzable menú degustación. Que les aproveche.
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