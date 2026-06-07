Antonio Banderas muestra al Papa su fe a través de la Semana Santa de Málaga

Antonio Banderas, ante el Papa León XIV, ha mostrado su fe a través de la Semana Santa de Málaga, definiéndola como "un ritual majestuoso de arte, cultura y devoción". Durante su intervención, ha indicando que no podría hablar de Dios sin mencionar su experiencia personal nacida durante esas fechas cuando era pequeño, indicando que fue "en ese marco de arte popular anónimo, cuando con tan sólo cuatro o cinco años de edad, nació en mí una pregunta que sólo contenía una palabra, Dios".

Siempre fiel a la Semana Santa malagueña, donde es habitual ver a Antonio Banderas sacar en procesión a la Virgen María Santísima de la hermandad de Lágrimas y Favores el Domingo de Ramos, el actor ha aprovechado para recordar cómo, de pequeño, iba de la mano de su madre a ver procesiones como la de la Virgen de la Esperanza de Málaga: "Poco a poco fui encontrando respuestas, como la que reconocí en los ojos de mi madre, mientras le clavaba su mirada y su corazón devoto a la Virgen de la Esperanza que pasaba en su trono frente a nosotros en aquellos lejanos años", ha relatado emocionado.

También ha recordado la voz "que rompía el aire claro de primavera" de los cantaores de Saetas, o entre la gente "humilde y buena" de Málaga que cada año salen a la calle.

La intervención de Antonio Banderas ante el Papa León XIV

Banderas ha sido uno de los participantes en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, la economía y el deporte' celebrado este domingo por la tarde en el Movistar Arena, donde ha destacado que "la relación entre la iglesia y el arte ha sido determinante" y que "la iglesia ha sido el mayor productor de arte de la humanidad".

Visita del papa León XIV a Madrid / EFE

El actor ha recordado que 'Godspell', el musical que ha dirigido recientemente y que es una obra creada en el país de origen del pontífice estadounidense, significa "el hechizo de Dios": "Hoy estoy aquí por 'Godspell'. 'Godspell' es una pieza de teatro musical creada, compuesta e interpretada en su país de origen. Usted sabe muy bien que 'Godspell' significa el hechizo de Dios. Yo hoy estoy aquí, Santo Padre, confesando haber sido víctima del hechizo de Dios".

Además, según Banderas, quien ha seguido recordando los vínculos entre las artes a la religión, ha apuntado que "con total seguridad la figura más representada en la historia del arte ha sido Jesucristo".

El actor ha incidido en que el arte no es solo belleza, es también "pregunta, reflexión, contraste y revolución", además de la voz de alerta para las sociedades que se han "acostumbrado a la injusticia". Y el arte, ha añadido, "debe ser una alternativa a la violencia. Todas las violencias", momento en que ha sido interrumpido por los aplausos del público.

"Así como lo hizo el propio Cristo, el artista debe actuar con valentía y no abandonar el ser instancia crítica a la sociedad, al propio arte, y a la propia religión", ha continuado un emocionado Banderas. También ha recordado que un mundo en el que se fragmenta el arte ayuda a recuperar la profundidad y el alma que trata de "robar" la inteligencia artificial.

Los agradecimietos al Papa León XIV

Banderas ha agradecido asimismo la presencia de León XIV en Madrid: "No es sólo una visita, es un gesto, un gesto de escucha, de cercanía, de diálogo con la sociedad civil, y ésta sin duda se lo agradece".

Antonio Banderas ante el Papa León XIV. / EUROPA PRESS

"Ese diálogo a veces conviene reforzarlo usando un lenguaje común. Ese lenguaje es, y lo ha sido en muchas ocasiones a lo largo de la historia, el arte", ha señalado el malagueño, destacando que "la relación entre la Iglesia Católica y el arte no ha sido sólo fructífera, ha sido un esfuerzo determinante".

Banderas, entre más aplausos, ha finalizado con un guiño hacia la Orden de San Agustín a la que pertenece León XIV, haciendo suyas las palabras del santo: "Decís vosotros que los tiempos son malos. Sed vosotros mejores y los tiempos serán mejores. Vosotros sois el tiempo".

Tras su intervención, Banderas ha estrechado la mano del pontífice, con quien ha intercambio amigables palabras y quien le ha entregado un obsequio.