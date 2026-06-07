Mirando atrás
¿Desde cuándo y por qué se apagan las luces con los Servitas en la Semana Santa de Málaga?
Una de las hipótesis más llamativas, considerada posible por la Orden Tercera, relaciona esta famosa tradición de la Semana Santa de Málaga con un bombardeo naval republicano el Viernes Santo de 1937, un suceso que fue magnificado por la prensa italiana.
A su paso por las calles de Málaga, la noche del Viernes Santo, las luces de las calles se apagan y solo quedan las de los cirios.
¿Desde cuándo la oscuridad acompaña la preciosa imagen de Nuestra Señora de los Dolores, la talla del gran escultor del XVIII, Fernando Ortiz, para la Venerable Orden Tercera, la de los Servitas de Málaga?
El fotógrafo, investigador y dramaturgo malagueño Eduardo Nieto, hace de hilo conductor, a la hora de plantear una hipótesis cuyos datos, literalmente, va desplegando en lo alto de la mesa de La Opinión, en forma de diferente documentación.
Como explica, sucedió el 26 de marzo de 1937, Viernes Santo en una ciudad que sólo un año y medio antes había sido tomada por el bando franquista. La Semana Santa de ese año se limitó a la procesión de los Servitas y a un Vía Crucis al Calvario.
La procesión se consideró un «piadoso acto de penitencia y desagravio», rezaba una publicación religiosa de la época. Acompañarían a la imagen, además de los terciarios, hermanos mayores, directivos, cofrades y las autoridades malagueñas.
El itinerario de la única procesión de esa Semana Santa
La salida tuvo lugar a las 9 de la noche de la Catedral por la Puerta de las Cadenas con el siguiente itinerario: San Agustín, Echegaray, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Calderería, Granada, Plaza de la Constitución, Especerías, Puerta del Mar, Alameda, Larios, plaza de la Constitución, Granada, plaza del Siglo, Molina Lario y regreso a la Catedral por la puerta de las Cadenas.
Eduardo Nieto muestra, a continuación, uno de los documentos: se trata de un radiograma recibido a la 1.05 de la madrugada de ese Viernes Santo de 1937 que dice lo siguiente: «Efectuado bombardeo sobre Málaga sin novedad». Se lo dirige el comandante del destructor republicano Churruca al comandante del destructor republicano Lepanto, los dos destructores que bombardearon Málaga esa noche.
Como explica el investigador malagueño y experto en la Guerra Civil naval, Luis Miguel Cerdera, que atiende a La Opinión por teléfono desde Logroño, el documento lo ha localizado en el Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán y evidencia que ese bombardeo tuvo lugar.
Pero, remarca, «no se realizó por el hecho de que fuera Viernes Santo», sino que formó parte de una operación naval más amplia, desencadenada por el avistamiento frente al Cabo de San Antonio (provincia de Alicante), del crucero franquista Baleares. «El móvil era bombardear una plaza enemiga», señala.
El investigador sigue el testimonio escrito del comandante de destructor republicano Lepanto, el gaditano José García Barreiro -un documento también conservado en el Archivo General de la Marina- en el que se detalla que, a la medianoche, las dos embarcaciones se acercaron al puerto, y «tomándonos sin duda por uno de sus buques», al acercarse tanto «nos encendieron el faro». Esto permitió afinar el tiro «y asegurar los objetivos».
Luis Miguel Cerdera explica que acabaron con una batería antiaérea y un cuartel falangista.«El bombardeo no fue grande, hubo daños en instalaciones portuarias y no me constan muertos en los archivos malagueños», detalla.
«Armándose el tumulto padre»
El testimonio escrito del comandante gaditano menciona algo importante: «Al hacer nuestras primeras salvas aquella noche estaba en la calle la Procesión del Viernes Santo, armándose el tumulto padre».
Como curiosidad, días más tarde, en el suplemento dominical del diario italiano Corriere della Sera, aparecería un impactante grabado, de una procesión por la plaza de la Merced de Málaga, siendo alcanzada por el bombardeo republicano y causando un reguero de muertos. Como destaca Eduardo Nieto, la procesión no pasó por la Merced.
Además, este fotógrafo e investigador cree que el bombardeo de medianoche coincidiría con el regreso de la procesión de la Virgen de los Servitas a la Catedral. El Templo Mayor, resalta, estaba entonces mucho más despejada que hoy, sin los edificios de Iberia o el Málaga Palacio, los cofrades verían el ataque con mucha claridad.
«Mi conclusión es que, cuando los barcos empiezan a disparar, optan por apagar todas las luces de Málaga, para evitar que hicieran una carnicería»; máxime, con todas las autoridades muy cerca del peligro.
La versión de los Servitas
¿Viene de esa noche bélica del Viernes Santo la tradición de apagar las luces cuando pasa la procesión de la Virgen de los Servitas?
El prior de la Orden Tercera, Emilio Calvo, explica a La Opinión que, con las inundaciones de 1989, se perdió buena parte del archivo histórico de los Servitas. No obstante, también apunta que «no parece descabellado que las luces se apagaran para no dar pautas al bombardeo»; una tesis que partió de su hijo Álvaro Calvo, archivero de la Orden Tercera, apunta.
Emilio Calvo también señala que, «entre los más antiguos, a nadie le consta que hubiera muertos ese Viernes Santo, como apunta el grabado». Y un dato importante: La foto más antigua de la Orden Tercera de una procesión es de los años 20, anterior, pues, a la Guerra Civil; en ella se ve a la Virgen procesionando por la Tribuna de los Pobres «y hay luz en la calle».
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