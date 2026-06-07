GLUTEN
El chiringuito a pie de playa de Málaga con pescaíto frito y "cocina auténtica de toda la vida" 100% sin gluten: "Con fritura tradicional, crujiente y llena de sabor"
Este establecimiento participa en el III Concurso de Fritura Malagueña 'Fritos con Arte' con su plato apto para celíacos
Encontrar lugares en los que degustar los mejores sabores de Málaga sin gluten ya es posible en la provincia gracias a restaurantes como la Taberna Marinera La Victoria, un negocio situado en pleno paseo marítimo de Rincón de la Victoria que ofrece platos caseros y especialidades de marisco y pescado 100% libre de gluten.
"Aquí apostamos por la cocina auténtica, esa de toda la vida, con producto fresco y el cariño de lo bien hecho", señalan desde este restaurante situado a pie de playa y con las mejores vistas del mar que dispone de una cocina completamente apta para celíacos.
El verdadero sabor del Mediterráneo, sin gluten
Unos productos marineros que, a pesar de ser 100% sin gluten, mantienen su apuesta por la tradición de la cocina malagueña y "el verdadero sabor del Mediterráneo".
Una excelencia culinaria que le ha llevado a inscribirse en el III Concurso de Fritura Malagueña 'Fritos con Arte', que se celebrará hasta 15 de junio y contará con la participación de 14 restaurantes de provincia de Málaga.
Una cocina 100% sin gluten en este chiringuito de Rincón de la Victoria
"Nuestra propuesta combina el respeto por la fritura tradicional con algo que nos hace únicos: una cocina 100% libre de gluten, para que todo el mundo pueda disfrutar de una fritura crujiente, ligera y llena de sabor, sin renunciar a nada", señalan desde este negocio.
Este establecimiento cuenta con una amplia variedad de platos y especialidades, como sus pescados desde 10,50 euros, con calamaritos, adobo, buchones de rosada, boquerones, puntillitas, chanquetes, bacalao, huevas fritas, chopitos, pulpo frito, fritura malagueña o tiras de Gallo Pedro frito.
Espetos desde 5 euros y pescados por 7,50 euros en este restaurante malagueño
Junto a estos se encuentran sus pescados a la brasa, como sus espetos por 5 euros y sus especialidades desde 7,50 euros, como gambón, dorada, lubina, pata de pulpo, rodaballo, brocheta de atún o calamar.
Además, ofrece una extensa carta de mariscos desde 3,50 euros, como las conchas finas, ostras Gillardeau, almejas, coquinas, navajas, gambas cocidas, gambas a la plancha, langostinos al pilpil, mejillones al vapor, almejas de carril, peregrinas frescas a la plancha, pulpo a la gallega, zamburiñas y mejillones, entre otros.
Entre las especialidades de este negocio, disponibles desde 3 euros, destacan su picho de gambas o de atún, sus croquetas caseras, las anchoas de Santoña, paella de marisco, porra antequerana, gazpacho y ensaladilla.
Horarios y ubicación de este restaurante apto para celíacos de Málaga
Y para los amantes de la carne, el restaurante sirve distintos cortes desde 18,50 euros, como lagarto ibérico, secreto, presa ibérica, solomillo de cerdo o entrecot de ternera.
Todos estos sabores y muchos más sin gluten se pueden disfrutar en su local de la avenida del Mediterráneo número 182 de Rincón de la Victoria de martes a domingo de 12.00 a 16.30 horas y de 20.30 a 23.30 horas, mientras que los lunes permanece cerrado.
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