El chiringuito a pie de playa de Málaga con pescaíto frito y "cocina auténtica de toda la vida" 100% sin gluten: "Con fritura tradicional, crujiente y llena de sabor"

Encontrar lugares en los que degustar los mejores sabores de Málaga sin gluten ya es posible en la provincia gracias a restaurantes como la Taberna Marinera La Victoria, un negocio situado en pleno paseo marítimo de Rincón de la Victoria que ofrece platos caseros y especialidades de marisco y pescado 100% libre de gluten.

"Aquí apostamos por la cocina auténtica, esa de toda la vida, con producto fresco y el cariño de lo bien hecho", señalan desde este restaurante situado a pie de playa y con las mejores vistas del mar que dispone de una cocina completamente apta para celíacos.

El verdadero sabor del Mediterráneo, sin gluten

Unos productos marineros que, a pesar de ser 100% sin gluten, mantienen su apuesta por la tradición de la cocina malagueña y "el verdadero sabor del Mediterráneo".

Una excelencia culinaria que le ha llevado a inscribirse en el III Concurso de Fritura Malagueña 'Fritos con Arte', que se celebrará hasta 15 de junio y contará con la participación de 14 restaurantes de provincia de Málaga.

Una cocina 100% sin gluten en este chiringuito de Rincón de la Victoria

"Nuestra propuesta combina el respeto por la fritura tradicional con algo que nos hace únicos: una cocina 100% libre de gluten, para que todo el mundo pueda disfrutar de una fritura crujiente, ligera y llena de sabor, sin renunciar a nada", señalan desde este negocio.

Este establecimiento cuenta con una amplia variedad de platos y especialidades, como sus pescados desde 10,50 euros, con calamaritos, adobo, buchones de rosada, boquerones, puntillitas, chanquetes, bacalao, huevas fritas, chopitos, pulpo frito, fritura malagueña o tiras de Gallo Pedro frito.

Espetos desde 5 euros y pescados por 7,50 euros en este restaurante malagueño

Junto a estos se encuentran sus pescados a la brasa, como sus espetos por 5 euros y sus especialidades desde 7,50 euros, como gambón, dorada, lubina, pata de pulpo, rodaballo, brocheta de atún o calamar.

Además, ofrece una extensa carta de mariscos desde 3,50 euros, como las conchas finas, ostras Gillardeau, almejas, coquinas, navajas, gambas cocidas, gambas a la plancha, langostinos al pilpil, mejillones al vapor, almejas de carril, peregrinas frescas a la plancha, pulpo a la gallega, zamburiñas y mejillones, entre otros.

Entre las especialidades de este negocio, disponibles desde 3 euros, destacan su picho de gambas o de atún, sus croquetas caseras, las anchoas de Santoña, paella de marisco, porra antequerana, gazpacho y ensaladilla.

Horarios y ubicación de este restaurante apto para celíacos de Málaga

Y para los amantes de la carne, el restaurante sirve distintos cortes desde 18,50 euros, como lagarto ibérico, secreto, presa ibérica, solomillo de cerdo o entrecot de ternera.

Todos estos sabores y muchos más sin gluten se pueden disfrutar en su local de la avenida del Mediterráneo número 182 de Rincón de la Victoria de martes a domingo de 12.00 a 16.30 horas y de 20.30 a 23.30 horas, mientras que los lunes permanece cerrado.