El engranaje invisible de Kurios: así construye el Circo del Sol la ilusión con la que regresa a Málaga

Luces, acrobacias y acción. La magia vuelve a instalarse en Málaga. El Circo del Sol vuelve a la ciudad con Kurios: Gabinete de Curiosidades, uno de los espectáculos más aclamados de la compañía canadiense, una propuesta que transporta al público a un universo steampunk inspirado en el París de finales del siglo XIX, donde la imaginación es capaz de transformar la realidad.

Escrita y dirigida por el canadiense Michel Laprise, la historia sigue a un científico convencido de que existe un universo invisible oculto dentro de su gigantesco gabinete de curiosidades. Cuando una serie de personajes extravagantes irrumpen en su mundo mecánico, sus inventos y sueños cobran vida ante sus propios ojos. Con un elenco de 50 artistas procedentes de 21 países y más de 3.000 representaciones realizadas desde su estreno, Kurios es una de las producciones más exitosas de Cirque du Soleil.

Pero los artistas son solo una parte de una maquinaria mucho más amplia. En total, la gira moviliza a 1.020 personas de 33 nacionalidades diferentes que trabajan en 25 idiomas distintos. Detrás de cada representación existe una compleja organización internacional que permite que el espectáculo funcione con precisión milimétrica en cada ciudad que visita.

Una banda sonora que se queda en la cabeza

Uno de los elementos diferenciadores de este espectáculo es su música. Amanda Zidow, violonchelista y pianista del elenco musical, explica que Kurios se aleja de los sonidos más internacionales o étnicos habituales en otras producciones del Circo del Sol para abrazar el espíritu del jazz de los años veinte.

"La gente sale de la carpa y sigue tarareando la música toda la noche", asegura la artista. Según explica, las composiciones tienen un carácter más cercano al jazz francés y estadounidense de principios del siglo XX, con melodías especialmente fáciles de recordar. La música, además, se interpreta en directo. Un detalle que, para Zidow, marca una enorme diferencia. Tras casi trece años vinculada a la compañía, destaca que Cirque du Soleil es uno de los pocos grandes espectáculos internacionales que continúa apostando por músicos en vivo.

Amanda Zidow con su violonchelo en el backstage / Francis Silva

"La música tiene que adaptarse a lo que ocurre en el escenario. Si algo cambia o surge un imprevisto, seguimos tocando y reaccionamos en directo. Eso hace que todo esté vivo", explica.

Su propio papel sobre el escenario refleja esa filosofía. Lejos de permanecer sentada junto a la orquesta, Amanda Zidow recorre parte del escenario con su violonchelo e incluso actúa sobre plataformas elevadas, una experiencia poco habitual para una instrumentista clásica. La banda de Kurios está formada por siete músicos que interpretan toda la música en directo durante cada representación.

Más de cien trajes para construir un universo imposible

Si la música aporta emoción, el vestuario es uno de los elementos que convierten Kurios en una experiencia visual única.

Mar González, jefa de vestuario del espectáculo, destaca la complejidad de un diseño inspirado en la moda de finales del siglo XIX y el movimiento steampunk, donde predominan los tonos cobrizos, los grandes volúmenes y las estructuras tridimensionales. El diseñador de vestuario, el francés Philippe Guillotel, creó piezas que van mucho más allá de la ropa tradicional. "Tenemos nubes gigantes, colas de pez, robots, un tren, una casa... son elementos muy visuales y con mucho volumen", explica González.

Mar González preparando el vestuario para el siguiente show / Francis Silva

La jefa de vestuario reconoce que una de las mayores dificultades no es solo conservar estas creaciones, sino transportarlas. El departamento de vestuario viaja con dos camiones y medio cargados exclusivamente con prendas, accesorios y estructuras. En total, para vestir a todos los personajes de Kurios se diseñaron más de cien trajes.

El mantenimiento diario también supone un enorme reto logístico. Después de cada función se lava todo el vestuario que entra en contacto con la piel de los artistas, y muchos intérpretes cuentan con dos juegos completos para poder afrontar jornadas con doble representación. La magnitud del trabajo queda reflejada en algunas cifras: la producción viaja con cerca de 8.000 piezas de vestuario y el equipo dedica alrededor de dos horas diarias al lavado y mantenimiento de las prendas. Cada detalle debe estar preparado para garantizar que los artistas puedan actuar en perfectas condiciones en cada una de las funciones.

Preparativos en el backstage de Kurios / Francis Silva

El trabajo del vestuario no termina en la confección de las prendas. Cada artista debe maquillarse diariamente para convertirse en su personaje. Algunos maquillajes requieren entre 45 minutos y hora y media de preparación y pueden incluir hasta cincuenta pasos distintos. Los intérpretes aprenden a realizar ellos mismos cada detalle tras un proceso de formación específico. Para González, ese ritual forma parte esencial de la experiencia artística.

En algunos casos, la transformación completa puede prolongarse hasta cuatro horas antes de que el artista pise el escenario. El maquillaje forma parte esencial de la construcción de personajes que parecen surgidos de un mundo fantástico y ayuda a reforzar la identidad visual única de Kurios.

Ensayos de los acróbatas en el backstage de Kurios / Francis Silva

"El maquillaje y el vestuario ayudan tanto a los artistas como al público a entrar en otro mundo. Dejas de ver a una persona y empiezas a ver a un personaje", señala. Precisamente esa capacidad para provocar emociones es, según la responsable de vestuario, la gran misión de su departamento: generar fascinación, sorpresa y una sensación de desconexión de la realidad.

Una experiencia para volver a ver

La escenografía, inspirada en un universo alternativo donde la revolución industrial siguió un camino diferente, combina locomotoras imposibles, máquinas de vapor, estructuras mecánicas y objetos reciclados convertidos en arte. El resultado es una estética que muchos describen como el encuentro imaginario entre Julio Verne y Thomas Edison. Levantar este universo cambiante requiere una compleja operación técnica. La producción cuenta con 25 técnicos de backstage encargados de coordinar los cambios entre escenas y gestionar 426 elementos de utilería distintos. El montaje completo necesita ocho días de trabajo antes de que el público pueda ocupar sus asientos.

La coordinación detrás del telón resulta tan importante como la que se desarrolla sobre el escenario. Los miembros del espectáculo deben conocer la coreografía tanto dentro como fuera del escenario, ya que gran parte de los desplazamientos se realizan en completa oscuridad. La iluminación juega además un papel fundamental: no solo crea la atmósfera visual del espectáculo, sino que debe diseñarse con extrema precisión para no interferir en los números acrobáticos ni afectar a la seguridad de los artistas.

Ensayos de Kurios / Francis Silva

Cada representación de Kurios tiene una duración aproximada de dos horas, durante las cuales decenas de profesionales trabajan simultáneamente para que la magia fluya sin interrupciones y cada transición parezca imposible para los espectadores. A ello se suman algunos números icónicos como el Hombre Acordeón, el Mundo Invertido, las correas aéreas, la red de acrobacias o el Teatro de Manos, que convierten cada escena en una sucesión constante de sorpresas.

Quizá por eso Amanda Zidow tiene claro qué espera que el público se lleve cuando abandone la gran carpa."Quiero que salgan con ganas de volver. Hay tantas cosas ocurriendo al mismo tiempo que es imposible verlo todo la primera vez", afirma Zidow. Y precisamente ahí reside uno de los secretos de Kurios: un espectáculo donde cada detalle, desde una nota musical hasta una costura o un elemento de atrezo, forma parte de un gigantesco gabinete de maravillas pensado para despertar la imaginación del espectador.