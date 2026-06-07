A juicio seis acusados por vender coches de alta gama robados en Málaga

La Fiscalía de Málaga acusa a seis personas de formar parte de una presunta organización criminal dedicada a la compraventa de vehículos de alta gama robados tanto en España como en otros países europeos.

La investigación fue desarrollada entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 por el Grupo Udyco Costa del Sol, que puso el foco en un entramado que, presuntamente, adquiría coches de lujo con ánimo de lucro pese a conocer que procedían de delitos contra el patrimonio.

Según el escrito provisional del Ministerio Público, los vehículos sustraídos en el extranjero eran adquiridos a través de un investigado que se encuentra en paradero desconocido. Este utilizaba una sociedad sin actividad con sede en Bulgaria, de la que era gerente y propietario.

Documentación falsa y matrículas manipuladas

La Fiscalía sostiene que el objetivo era matricular en Bulgaria vehículos robados en Europa mediante la elaboración de documentación falsa finlandesa. Después, los coches eran introducidos en el mercado y puestos a disposición de la estructura que los procesados tenían en España para su posterior venta a terceros.

Una vez en poder de los acusados, los vehículos eran trasladados a dos naves de un polígono de Málaga alquiladas a nombre de una empresa vinculada al presunto principal responsable del entramado.

En esas instalaciones, según la acusación pública, se sustituían las placas de matrícula por otras dobladas o falsas. En algunos casos, también se modificaba el número de bastidor para dificultar la identificación real de los automóviles.

Los coches permanecían almacenados en las naves hasta que los miembros de la presunta red los trasladaban a otros puntos para entregarlos a sus compradores.

Dinero y armas en los registros

Los seguimientos policiales permitieron identificar a los seis procesados como supuestos integrantes de la organización, en la que cada uno habría desempeñado una función concreta.

Durante las vigilancias en las naves, los investigadores comprobaron el uso ilícito que, según la Fiscalía, se daba a estos inmuebles. Posteriormente, los agentes registraron las instalaciones e intervinieron varios vehículos que figuraban como robados.

También se realizaron registros en los domicilios de los acusados, donde la Policía localizó elevadas cantidades de dinero. En una de las viviendas se encontraron además numerosas armas de fuego, entre ellas una pistola ametralladora y un fusil de asalto, este último no dispuesto para su uso.

La Fiscalía acusa a tres hombres y tres mujeres de los delitos de pertenencia a grupo criminal, receptación y falsedad documental. Además, dos de los procesados se enfrentan también a cargos por depósito de armas de guerra y tenencia ilícita de armas.

El juicio se celebrará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga.