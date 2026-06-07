Vivienda
Este lunes se abre el plazo del sorteo de 91 viviendas protegidas de alquiler junto a la Universidad
Las viviendas, de dos dormitorios y con rentas de hasta 512 euros al mes, podrán solicitarse hasta el 26 de junio a través de la web del Instituto Municipal de la Vivienda
El Ayuntamiento de Málaga abrirá a las 00.00 horas de este lunes, 8 de junio, el plazo para participar en la convocatoria de adjudicación de 91 viviendas protegidas en régimen de alquiler que la promotora Lagoom Living construye en la parcela R15 del sector Universidad.
Las solicitudes podrán presentarse hasta las 23.59 horas del próximo 26 de junio a través de la página web del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV).
La promoción está formada por 91 viviendas de dos dormitorios, cinco de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida. Los pisos tendrán una superficie aproximada de 70 metros cuadrados y alquileres que no superarán los 512 euros mensuales, a los que habrá que sumar los gastos de comunidad. Todas las viviendas cuentan con plaza de aparcamiento (habrá un total de 137 plazas) y trasteros vinculados. El recinto contará con dos bloques y una piscina.
El precio fijado en la convocatoria para las 91 viviendas de dos dormitorios con garaje y trastero oscila entre 508,03 euros y 511,55 € mensuales, a los que habrá que sumar los gastos de comunidad.
La iniciativa se enmarca en el convenio suscrito en noviembre de 2022 entre el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, que contempla una subvención máxima de 26,5 millones de euros para la promoción de las 530 viviendas.
De esa cantidad, 25,6 millones proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation. Por su parte, el Ayuntamiento aporta el suelo, valorado en 13,6 millones de euros, mientras que Lagoom Living financia el resto de la actuación con recursos propios y un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 59,3 millones.
Una promoción dentro del plan del sector Universidad
Esta actuación forma parte del desarrollo de una de las parcelas incluidas en el concurso público impulsado por el Ayuntamiento de Málaga para la cesión durante 75 años del derecho de superficie de cuatro suelos del sector Universidad. Lagoom Living resultó adjudicataria de estos terrenos para la construcción de 530 viviendas de protección oficial destinadas al alquiler.
En conjunto, este ámbito prevé levantar 1.006 viviendas protegidas en alquiler. De ellas, el Ayuntamiento promueve 476 viviendas, distribuidas en cuatro promociones: tres se encuentran actualmente en construcción y una ya está finalizada.
Requisitos para solicitar una vivienda
Entre los requisitos para acceder al proceso figuran estar inscrito como demandante de vivienda protegida en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Málaga, acreditar al menos un año de empadronamiento ininterrumpido en el municipio y no ser titular de otra vivienda. Además, las unidades familiares deberán acreditar unos ingresos mínimos de 23.500 euros anuales y no superar los límites máximos establecidos para esta promoción. Esos topes se sitúan en 24.418,60 euros para unidades de una sola persona y en 32.307,69 euros para unidades familiares de dos o más miembros, de acuerdo con los coeficientes aplicables sobre 2,5 veces el IPREM.
Requisitos
- Personas físicas mayores de edad, que se hallen en plenas facultades civiles.
- No tener vivienda en propiedad ni derecho de uso y disfrute sobre la misma.
- Estar empadronado en Málaga con un año de antigüedad a fecha de solicitud.
- Tener presentada solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.
- La vivienda tiene que constituir residencia habitual y permanente.
- El importe de la renta anual a abonar no podrá exceder del 30% de los ingresos netos anuales de la unidad familiar o de convivencia.
- Acreditar que la unidad familiar o de convivencia, tiene unos ingresos económicos mínimos del año fiscal vencido de 23.500 euros
- Los ingresos máximos de la unidad familiar o de convivencia del año fiscal vencido no debe superar 2,5 veces el IPREM
Sorteo público ante fedatario
La adjudicación se realizará mediante sorteo público organizado por el Instituto Municipal de la Vivienda ante fedatario público, con el objetivo de garantizar los principios de publicidad, igualdad, transparencia y concurrencia.
Una vez cerrado el plazo de solicitudes, se publicará un listado provisional de admitidos, se abrirá un periodo de alegaciones y, posteriormente, se aprobará el listado definitivo de participantes que accederán al sorteo.
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