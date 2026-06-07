El interés por la vivienda de lujo en Málaga se extiende con precios ya similares a Marbella: «Está entre los mercados urbanos más sólidos del país»

El mercado inmobiliario de lujo en Andalucía, que vive una etapa de auge, se apoya en dos grandes palancas -el dinamismo de las capitales y la fortaleza del segmento prime en la costa- y tiene a Málaga y a la Costa del Sol como gran motor, consolidándose como uno de los polos más atractivos de España para el comprador internacional. Todo ello en un contexto marcado por «una demanda solvente y cada vez más diversificada, una oferta limitada y un creciente protagonismo de la obra nueva». Así lo afirma la agencia Engel&Völkers, que en el caso de Málaga capital detecta precios medios ya que superan los 9.000 euros el metro cuadrado en la calle Pacífico o los 6.300 en La Malagueta y crecimientos de entre el 12% y el 17% en áreas consolidadas.

La consultora, que estos días ha eleborado una ampliación de los datos recogidos en su informe anual (que ya fue publicado hace unas semanas por este periódico), destaca la «creciente demanda» y el «especial dinamismo» en Málaga capital de los barrios próximos al Centro, mientras que la zona este, donde se concentra el producto «más exclusivo», sigue actuando como gran motor del segmento premium. Este tipo de demanda es «firme, solvente y con claras perspectivas de continuidad».

Calle Pacífico y La Malagueta, entre las zonas más caras de Málaga

En concreto, la zona del Litoral oeste-calle Pacífico se mueve entre los 7.976 euros y los 10.819 euros el metro, lo que arroja una media de 9.130 euros, mientras que en La Malagueta el promedio es de 6.373 euros (la horquilla va de los 5.000 a los 7.746 euros). También se menciona el Centro Histórico, con una media de 5.348 (3.464-8.211), El Limonar con 5.023 (4.150-5.895) y Cerrado de Calderón con 5.022 (4.500-5.666).

Engel&Völkers ya mencionaba en su informe anual -elaborado a partir de las operaciones de compraventa gestiondas por esta consultora- que barrios próximos al Centro como la avenida de Andalucía o El Perchel siguen ganando protagonismo gracias a su «ubicación estratégica» y a su «notable potencial de revalorización».

Qué tipo de vivienda de lujo se busca en Málaga

La tipología de vivienda de gama alta varía por zonas de la ciudad. Las propiedades más demandadas en las zonas centro y oeste tienen entre 120 y 160 metros y entre dos y cuatro dormitorios, respondiendo a una demanda «orientada a la comodidad, la funcionalidad y la calidad del espacio».

En la zona Este, por el contrario, cobran mayor protagonismo las viviendas unifamiliares, preferentemente con jardín y piscina, alineadas con un estilo de vida «más residencial y exclusivo». Hay villas con precios que superan los cinco millones de euros.

Marbella y Benahavís, epicentro del lujo en la Costa del Sol

Marbella y Benahavís lideran el mercado de lujo en la Costa del Sol, con precios medios habituales de entre 7.000 y 9.000 euros el metro cuadrado y máximos que llegan a alcanzar los 18.600 euros en zona s como La Zagaleta o los 13.000 en Sierra Blanca. En este escenario, una gran parte de las operaciones de compra de vivienda se sitúan en una cuantía de varios millones de euros.

«La presión compradora se extiende a mercados como Estepona, Benalmádena, Casares o Manilva, donde crece la participación del comprador extranjero, que supera el 70% de las operaciones cerradas por Engel&Völkers en algunos mercados. También el predominio de la compraventa con recursos propios es otro rasgo diferencial del mercado andaluz, especialmente en el segmento de alto standing.

Mijas, Manilva y Casares ganan atractivo por precio

«El eje Marbella–Estepona continúa siendo uno de los principales polos de atracción internacional y Marbella, sin duda, uno de los destinos de lujo más reconocidos del sur de Europa. El comprador británico, alemán, escandinavo y, cada vez más, americano, consolidan su presencia en la Costa del Sol. Incluso en Benalmádena, Fuengirola o Mijas se observa una diversificación hacia perfiles familiares internacionales dentro de la percepción de la Costa del Sol como estilo de vida y no únicamente como lujo extremo», comenta la compañía.

Engel&Völkers señala que Mijas está considerada como el «gran equilibrio inmobiliario» de la Costa del Sol, con «precios competitivos en obra nueva». También Manilva y Casares ganan atractivo por precio en comparación con otras ubicaciones más consolidadas como Marbella, y captan demanda internacional que busca viviendas de mayor superficie.

Con un coste medio por debajo de los 5.000 euros el metro fuguran ubicaciones como La Cala de Mijas y Puerto Marina, en Benalmádena, ambas con un coste medio de 4.658 euros.

La obra nueva premium gana peso en Málaga y la Costa del Sol

Todo este panorama refleja el liderazgo de Málaga en este segmento de vivienda. En Sevilla capital, por ejemplo, los precios medios más altos se dan en Santa Cruz-Alfalfa (6.944 euros el metro), Plaza de la Gavidia-San Lorenzo (5.577), San Vicente (5.403), Plaza de Cuba- República Argentina 5.321) y Calle Betis-Pagés del Corro (4.907). Y en Cádiz, Tarifa es la única localidad en esos rangos (4.973).

La consultora destaca también que el segmento de obra nueva se consolida como uno de los principales vectores de crecimiento del mercado andaluz, tanto en grandes ciudades como en la Costa del Sol.

«En Sevilla y Málaga sigue destacando el tirón de promociones dirigidas a primera residencia, mientras que en el litoral gana peso un producto de mayor valor añadido vinculado a demanda internacional y segunda residencia. En paralelo, ganan protagonismo desarrollos asociados al concepto de branded residences y promociones premium ligadas a servicios, wellness y hospitality, especialmente en la Costa del Sol, reforzando el posicionamiento internacional de Andalucía dentro del mercado residencial de lujo» detalla.