Nuevo centro ciudadano en Carretera de Cádiz: el Ayuntamiento de Málaga lo aprueba esta semana

El Ayuntamiento de Málaga dará un nuevo paso en el desarrollo de equipamientos públicos con la aprobación, prevista para esta semana en el Consejo de Urbanismo, de varios proyectos estratégicos que abarcan desde instalaciones vecinales hasta infraestructuras tecnológicas de gran escala.

Entre las actuaciones destaca la creación de un centro ciudadano y deportivo en el distrito de Carretera de Cádiz, una demanda histórica del entorno de La Princesa que contará con una inversión municipal superior a los 713.000 euros.

Jardines junto a los nuevos edificios altos de la zona de La Princesa, antiguo polígono industrial de La Pelusa, Carretera de Cádiz / Alfonso Vázquez

El futuro equipamiento incorporará una amplia sala polivalente destinada a actividades comunitarias, además de espacios específicos para reuniones, atención vecinal y servicios auxiliares. El proyecto contempla igualmente mejoras en las zonas compartidas con otros colectivos del barrio y una reorganización integral de las instalaciones deportivas existentes.

La intervención incluye la adecuación de nuevos espacios de apoyo para la actividad deportiva, con áreas diferenciadas para equipos y árbitros, una dependencia destinada a asistencia sanitaria y zonas de almacenamiento. También se prevén trabajos de mejora en pavimentos y otros elementos de uso común dentro del recinto.

Un nuevo edificio municipal para modernizar la administración

Otro de los expedientes que recibirá luz verde será el proyecto básico para levantar un edificio administrativo municipal en la zona de calle Pacífico. Esta actuación permitirá trasladar dependencias actualmente ubicadas en la histórica Casona del Parque, facilitando así la futura rehabilitación del emblemático inmueble consistorial.

La nueva sede se levantará sobre una parcela de más de 3.100 metros cuadrados y dispondrá de siete plantas sobre rasante destinadas a oficinas y servicios municipales, además de tres niveles subterráneos reservados a estacionamiento. El diseño apuesta por entornos laborales más abiertos y adaptables, reduciendo al mínimo las divisiones permanentes para favorecer la versatilidad de los espacios. Las áreas de trabajo se orientarán principalmente hacia la fachada con vistas al mar, mientras que los despachos se ubicarán en la zona opuesta. El inmueble contará además con un auditorio multifuncional con capacidad para alrededor de 220 personas, concebido como un espacio de doble altura equipado con gradas retráctiles para acoger distintos tipos de actividades institucionales. La actuación dispone de un presupuesto estimado de 31,5 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 18 meses.

El Consejo de Urbanismo abordará también la aprobación del proyecto técnico relacionado con la infraestructura eléctrica necesaria para la implantación del IMEC en Málaga TechPark, una de las iniciativas científicas y tecnológicas más relevantes previstas para la ciudad.

Red eléctrica y nuevas conexiones urbanas

La actuación contempla la construcción de una línea subterránea de alta tensión de 66 kilovoltios, junto a un centro de seccionamiento que garantizará el suministro energético del complejo. Asimismo, el proyecto incorpora diversas obras de urbanización destinadas a mejorar la conectividad entre las parcelas donde se desarrollará la iniciativa. Entre ellas figuran nuevos accesos viarios, un paso peatonal que enlazará distintas áreas del recinto y las correspondientes conexiones a redes de agua, saneamiento, telecomunicaciones y gas.

También se prevén varias conexiones soterradas bajo dominio público y una pasarela elevada para facilitar el desplazamiento del personal entre los edificios proyectados, consolidando así la infraestructura necesaria para el futuro desarrollo del centro tecnológico.