El chiringuito de Málaga que empezó hace 60 años con una carpa de circo y ahora es un símbolo de la cocina mediterránea: tiene el mejor pescaíto frito, paella y espetos

Un "refugio gastronómico" en Torremolinos. Así se define el chiringuito El Canarias, uno de los negocios playeros más emblemáticos y admirados de toda la Costa del Sol, situado en la playa de La Carihuela, que, a pesar de casi alcanzar los 65 años de trayectoria, ha mantenido su esencia y el sabor exquisito de sus pescados y mariscos frescos, sus paellas y sus dos grandes tesoros: el pescaíto frito y los espetos.

Situado en primera línea de playa, este restaurante se ha convertido en un imprescindible de los amantes del buen comer y las mejores vistas gracias a su producto fresco y sus vistas envidiables del mar.

Los orígenes de El Canarias y su nombre ligado al mar

Pero su imagen era bien distinta en sus comienzos, cuando el chiringuito tenían que montarse y desmontarse cada periodo estival, como pasaba con todos los demás de la provincia, y su techo estaba formado por la carpa de un circo.

Este chiringuito nació en 1962 de la mano del matrimonio formado por José Pérez y Ana Soler, junto al socio y amigo de Pérez, Miguel León, con quien había hecho el servicio militar a bordo de una embarcación llamada El Canarias, de ahí el nombre de este restaurante.

Un chiringuito desmontable que evolucionó en La Carihuela

Así, decidieron regentar los tres este chiringuito que, para cumplir con la normativa vigente en esos años, debía desmontarse al finalizar la temporada estival y no se volvía a montar hasta que finalizaba la primavera.

Durante estos años, su estructura cambió en repetidas ocasiones hasta acabar teniendo en una de sus etapas una carpa circense como techo y pasando por estructuras de madera, aluminio y ladrillo.

Además, tuvo que trasladarse en repetidas ocasiones de localización, aunque siempre dentro del entorno de la Carihuela.

La tradición familiar que mantiene vivo El Canarias

"En aquellos tiempos, no era raro ver a mis padres y su socio ir hasta Málaga en autobús, o incluso caminando, para comprar productos frescos cuando no lograban pescar", señala uno de los hijos de los fundadores de este restaurante.

Así, se puso en pie un chiringuito que, a pesar de las transformaciones y el paso de los años, ha sabido mantener la esencia de sus orígenes.

Un negocio que ha continuado en las manos de la misma familia que, 60 años después, sigue trabajo para ofrecer "la ilusión y dedicación que nuestros padres y abuelos nos enseñaron", tal y como explica la tercera generación de la familia, que actualmente dirige el chiringuito, a través de la web del restaurante.

Pescaíto frito, espetos y entrantes junto a la playa

"Es un lugar donde la tradición mediterránea y la pasión por el pescaíto se unen para ofrecer a nuestros clientes una experiencia única", añaden al respecto sobre este chiringuito especializado en sus sardinas "espetás" en la tradicional barca, su pescaíto frito, mariscos, arroces variados y carnes.

De ese modo, este establecimiento cuenta con una amplia carta con entrantes desde 10 euros como berenjenas fritas con miel, tartar de atún, langostinos rebozados o al pilpil, huevos rotos con gambones, fideos salteados con langostinos al wok y puntillitas fritas, croquetas y tortillita de bacalao.

Pescado frito y espetos en la carta de El Canarias

A esto se suma su pescado frito desde 13 euros, como boquerones, calamares, calamaritos, chanquetes plata, adobo de rosada o fritura malagueña, entre otros.

Los visitantes también pueden escoger entre una amplia carta de pescados desde 8 euros, como su espeto de sardinas, dorada a la espada o en espeto, lubina, rosada, salmón, lenguado, rape a la plancha, pulpo braseado con chimichurri, pescado de escama salvaje, pargo o besugo, entre otros.

Mariscos, carnes y paellas entre las especialidades del chiringuito

De igual modo, los comensales pueden disfrutar de sus mariscos desde 4 euros, como las zamburiñas, gambones al espeto, vieira gratinada, navajas, carabineros, cigalas, gambas a la plancha, mejillones, almejas y coquinas.

Para quienes prefieran la carne, tienen distintos cortes a escoger desde 13 euros, como pollo a la plancha, milanesa de polo crujiente, entrecotte de ternera, presa ibérica o hamburguesa de ternera.

Entre sus especialidades también destacan sus paellas, para un mínimo dos personas y por un precio desde 17,50 euros, como la paella mixta, de carne, de marisco, arroz negro, fideuá marinera, arroz caldoso con carabineros o caldoso con bogavante.

Todo ello se puede disfrutar en su chiringuito de la plaza del Remo de Torremolinos, en la playa de La Carihuela, de domingo a jueves de 12.00 a 20.00 horas, y viernes y sábado de 12.00 a 23.30 horas.