Agresión
Detenido en Málaga por insultar y agredir a una mujer en plena calle: "Eres una puta"
Un agente de la Policía Local actuó para reducir al hombre, quien insultó y golpeó a su pareja en plena vía pública, en la calle Eduardo Marquina
Un hombre ha sido detenido en Málaga por agredir verbal y físicamente a su pareja en plena vía pública.
Fue el pasado 4 de junio sobre las 17.30 horas cuando, un agente de la Policía Local fuera de servicio, observó un revuelo de personas en la calle Eduardo Marquina. Al acercarse, se percató de que un hombre se encontraba sujetado de los brazos a una mujer e insultándola con frases como "eres una puta".
El agente llamó al 092 para contar con refuerzos policiales, y fue en este momento cuando el individuo golpeó fuertemente a la mujer en la cabeza, lo que obligó al agente a interponerse y reducir al agresor.
Momentos después llegó una unidad de Policía Local, quienes procedieron al arresto del individuo, quien se encuentra actualmente en disposición judicial por un delito de violencia de género. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario, pero no han trascendido más datos sobre su estado.
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