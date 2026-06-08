Detenido en Málaga tras ser pillado 'in fraganti' vendiendo droga y agredir a un policía

Un hombre ha sido detenido en Málaga por agredir a un agente de Policía Local tras ser interceptado traficando con droga. Fue el pasado miércoles 3 de junio cuando se produjo la detención, en el Distrito Carretera de Cádiz.

Sobre las 20.30 horas, en la calle Ildefonso Marzo, agentes de la Policía Local estaban patrullando cuando observaron como un individuo entregaba algún tipo de sustancia a una mujer, que fue reconocida por los agentes por ser toxicómana. Uno de ellos se bajó del vehículo, identificando la sustancia como heroína y procediendo inmediatamente a cachear al individuo que la portaba.

Le rompió el labio y un diente a una gente

Al comenzar el cacheo, el hombre comenzó a ponerse agresivo, tal y como relantan agentes de la Polciía Local, propinando a uno de ellos un golpe en la boca que rompió el labio superior y un diente al agente.

Tras ello el individuo fue inmediantamente detenido y continuaron con la intervención, de la que sustrajeron 14 kilos de heroína, además de los 2 kilos que portaba la compradora, así como 325 euros en billetes fraccionados y 3 teléfonos móviles.

Tras esto, el detenido fue trasladado a un centro médico y a dependencias policiales, quedando a disposición de la autoridad judicial por un delito de atentado a la autoridad y otro contra la salud pública.