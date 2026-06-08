Turismo
EasyJet programa más de dos millones de asientos desde Málaga para este verano
La aerolínea opera 23 rutas que conectan la Costa del Sol con nueve países, con Reino Unido, Suiza e Italia entre sus principales mercados
La aerolínea easyJet, tras la reapertura de su base estacional en Málaga el pasado 29 de marzo, afronta la temporada de verano de 2026 con una programación de 2,1 millones de asientos desde Málaga, un 1% más que el verano anterior.
La aerolínea opera 23 rutas que conectan la Costa del Sol con nueve países, con Reino Unido, Suiza e Italia entre sus principales mercados.
La base estacional de Málaga, que celebra este año su quinto aniversario, "se ha convertido en una pieza clave de la operación de easyJet en España". Desde el inicio de sus operaciones en Málaga, ha transportado a más de 40 millones de pasajeros desde y hacia la Costa del Sol, lo que refleja un crecimiento sostenido de la demanda y la importancia estratégica que Málaga ha adquirido dentro su red europea.
Actualmente, han recordado, "easyJet es la tercera aerolínea del aeropuerto de Málaga con una cuota de mercado cercana al 10%, reforzando su posición como uno de los principales operadores internacionales de la Costa del Sol".
El director general de easyJet en el sur de Europa y director global de políticas públicas, Javier Gándara, ha señalado que "hace cinco años reforzamos nuestra apuesta por Málaga con la apertura de una base estacional y hoy seguimos creciendo en uno de los mercados más importantes para easyJet en España".
Undécimo destino con mayor volumen de viajeros
EasyJet holidays continúa apostando por Málaga dentro de su oferta vacacional en España. Actualmente, la división turística de la compañía ofrece 214 hoteles en la Costa del Sol.
De cara a este verano, prevé recibir a más de 51.000 viajeros en Málaga a través de sus paquetes vacacionales, lo que sitúa a la ciudad como el undécimo destino con mayor volumen de viajeros dentro de su red, que opera actualmente en 123 destinos.
Desde la apertura de la base de Málaga hace cinco años, más de 237.000 personas han viajado a la Costa del Sol con easyJet holidays, reflejo del atractivo sostenido del destino entre los viajeros europeos y de la importancia que mantiene Málaga dentro de la oferta vacacional de la compañía.
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