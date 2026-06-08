Francisco Espinosa Jiménez, gran defensor de la memoria histórica de Málaga, ya cuenta con una placa homenaje en Parque de San Rafael

El primer presidente de la Asociación contra el Silencio y el Olvido por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga, Francisco Espinosa Jiménez, ya tiene su pirámide homenaje en la ciudad. Así la ha inaugurado esta mañana el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, en el Parque de San Rafael, donde además ha estado acompañado por concejales del Partido Popular, de las formaciones de izquierdas PSOE y Con Málaga y por el actual presidente de la asociación, Rafael Molina.

A Espinosa nunca le gustó dar titulares con razonamientos políticos, pero hoy ha conseguido reunirlos a todos en el lugar que habitará su memoria para siempre. Fue el "alma mater" de todo el proceso que llevó a la exhumación de la fosa del cementerio de San Rafael de Málaga entre los años 2006 y 2009, un proceso que culminó años después con la construcción del Parque de la Memoria y la declaración de ese espacio como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía.

El alcalde, Francisco de la Torre, acompañado por diferentes autoridades municipales / Edu Rosa Cervantes

La reivindicación de una memoria democrática coherente

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, aprovechó el homenaje para reivindicar el legado de Francisco Espinosa y reclamar una aplicación efectiva de las políticas de Memoria Democrática. Durante su intervención, definió el acto como “imprescindible” para reconocer a quien consideró “el alma y presidente de la Asociación contra el Silencio y el Olvido”, destacando que, junto al investigador Andrés Fernández, contribuyó a sacar a la luz la realidad de las fosas de San Rafael mediante una exhaustiva labor de investigación.

Ruiz subrayó que el impulso de Espinosa fue decisivo para promover las exhumaciones y transformar el antiguo espacio de enterramientos en un parque memorial dedicado a las víctimas. Asimismo, recordó la dimensión de la tragedia ocurrida en San Rafael, una de las mayores fosas comunes de Europa, donde fueron documentadas más de 4.300 personas asesinadas y de las que cerca de 3.000 cuerpos han podido ser recuperados. El dirigente socialista dio, además, un tono personal a su discurso al revelar que entre los restos exhumados se encontraba su bisabuelo, Tomás Cuadra Maldonado.

Francisco Espinosa, el hombre que devolvió los nombres a las víctimas

Francisco Espinosa dedicó gran parte de su vida a reconstruir la historia de los represaliados enterrados en el antiguo cementerio de San Rafael. Huérfano antes de nacer tras el fusilamiento de su padre en 1937, su trayectoria personal quedó marcada por la búsqueda de respuestas sobre las víctimas de la represión franquista. Tras una vida laboral vinculada al trabajo en el campo, la construcción y posteriormente al Hospital Materno de Málaga, donde ejerció también una intensa actividad sindical, encontró en su jubilación una nueva misión.

En 2002, cuando el Ayuntamiento proyectaba construir un parque sobre los terrenos del antiguo cementerio, impulsó junto a otros familiares de represaliados la creación de la Asociación contra el Silencio y el Olvido por la Recuperación de la Memoria Histórica. Desde entonces lideró una investigación pionera que permitió documentar miles de casos y sentó las bases para la exhumación de las fosas entre 2006 y 2009.

ANDRES FENRANDEZ MARTIN Y FRANCISCO ESPINOSA JIMENEZ, CON SU LIBRO DE DOS TOMOS: SAN RAFAEL, MALAGA. LAS FOSAS. 2019 / ARCINIEGA

Su trabajo, desarrollado durante años entre archivos, registros y documentación dispersa, fue fundamental para identificar a numerosas víctimas y ofrecer respuestas a sus familias. La exhumación de San Rafael se convirtió en una referencia nacional por su rigor y capacidad de consenso institucional. Quienes trabajaron con él destacan su constancia, su capacidad de diálogo y su convicción de que la memoria histórica debía servir para reparar el dolor de las familias y garantizar el conocimiento de los hechos, lejos de cualquier ánimo de confrontación. Su figura está considerada como una de las más influyentes en la recuperación de la memoria democrática en Málaga.